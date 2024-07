Gli eventi che caratterizzano l'estate ortonese 2024 sono vari.

Ci sono gli eventi previsti nel programma delle manifestazioni e iniziative dell’"ESTATE ORTONESE 2024” organizzato dal Comune di Ortona e riportati nella delibera del Commissario straordinario ,Gianluca Braga .

L'elenco degli eventi organizzati dal Comune di Ortona e pubblicato il 2 /7/2024 è disponibile anche in pdf SCARICA IN PDF

Ci sono gli eventi di ZooArtPeace XIX rassegna delle arti contemporanee - città di Ortona , che si svolgono nell' area ZOOART - Passeggiata Orientale n 25 - Ortona

Per facilitare la consultazione riportiamo l'elenco gli eventi in ordine di data e aggiornato a seguito delle segnalazioni inviateci a redazione@ortonanotizie.net )

( Per alcuni eventi sono state inserite le relative locandine. Sono locandine che abbiamo reperito in rete, chi vuole può inviarci altre locandine di eventi dell'estate ortonese 2024 a a redazione@ortonanotizie.net , provvederemo ad inserirle. )

Per altri eventi sono stati inseriti anche i video delle relative presentazioni ) ( aggiornato al 16/07/2024 )

LUGLIO

===============================

Lunedì, 15/07/2024

Itinerante Ortona Centro - TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

Mercoledì 17 luglio 2024

Break dance child a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

Giovedì , 18/07/2024

Teatro Tosti - GIOVEDI' IN TERRAZZA AL TEATRO TOSTI

Giovedì 18 luglio, ore 18:00 sZooArt Ortona, in collaborazione con Centro Cinofilo Le Macchiette

CUCCIOLI D’UOMO: a passi e impronte verso nuovi legami



Laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Ospitati da Zooart Ortona, esploreremo il mondo della relazione tra uomo e cane

Costo di partecipazione: 12€

Durante il laboratorio di zooantropologia didattica, i piccoli partecipanti impareranno a conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe attraverso attività educative e creative. Un’occasione per scoprire come si evolve l’amicizia tra uomo e cane, e per imparare ad avvicinarsi in modo corretto e sicuro!

*Per info e prenotazioni:* Lara - 3284622746



GIOVEDÌ 18 LUGLIO ore 19.30 a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

----

----

la rassegna estiva “Giovedì in terrazza” alle 20 l’aperitivo alle 21, gli spettacoli di teatro e musica

( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere il comunicato con altre info )

----

-------

Cinema Auditorium Zambra - FESTIVAL DEL MARE





per vedere la presentazione clicca sulla foto

( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere altre info )

Venerdì, 19/07/2024

Parco Giochi - Piazza del Popolo - quartiere San Giuseppe - PARCO IN ALLEGRIA

Piazza della Repubblica - TEATRO DEI BURATTINI

Piazza dei Teatro - FESTIVAL DEL MARE

per vedere la presentazione clicca sulla foto

Itinerante Ortona Centro - LU SAND'ANDONJE DI SAN DUNETE - D'ESTATE

Sabato, 20/07/2024

Piazza dei Teatro - FESTIVAL DEL MARE





Villa Rogatti - SANT'ANTONIO DI PADOVA

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata

Domenica, 21/07/2024

Villa Rogatti - SANT'ANTONIO DI PADOVA

Piazza dei Teatro - FESTIVAL DEL MARE

22 luglio alle ore 20.45 lo spettacolo conclusivo del corso della UT Factory presso il Cinema Auditorium Zambra di Ortona







( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere il comunicato con altre info )



Lunedì, 22/07/2024

Piazza dei Teatro - FESTIVAL DEL MARE







Itinerante Ortona Centro - TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

Martedì, 23/07/2024

Piazza dei Teatro - FESTIVAL DEL MARE





Mercoledì, 24/07/2024

Piazza dei Teatro - FESTIVAL DEL MARE





per vedere la presentazione clicca sulla foto



Mercoledì 24 luglio 2024

Break dance child a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

Giovedì , 25/07/2024

Saraceni - FESTA DELLA BANDIERA BLU - Al mare in sicurezza

25 luglio 2024 ore 16.30

Bandiera Blu: al mare in sicurezza

Spiaggia Lido Saraceni Ortona

Dimostrazione salvamento in mare

10 regole per un bagno sicuro

Dimostrazione di primo soccorso BLSD

Mass training collettivo

A cura di

- Lifeguard Compagnia del Mare

- Croce Rossa Italiana

- Compagnia del Mare





Teatro Tosti - GIOVEDI' IN TERRAZZA AL TEATRO TOSTI

Cinema Auditorium Zambra - FESTIVAL DEL MARE





per vedere la presentazione clicca sulla foto

GIOVEDÌ 25 LUGLIO ore 19.30 a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

----

la rassegna estiva “Giovedì in terrazza” alle 20 l’aperitivo alle 21, gli spettacoli di teatro e musica

( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere il comunicato con altre info )

----

Eventi nei comuni vicino a Ortona

Tollo

(clicca sulla foto per leggere il cartellone e vedere la presentazione )

Frisa, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino

Insieme per il turismo della Radici

e altri

=================

Venerdì , 26/07/2024

Cinema Auditorium Zambra - FESTIVAL DEL MARE





Sabato, 27/07/2024

Cinema Auditorium Zambra - FESTIVAL DEL MARE





Teatro Tosti - W LA SCUOLA

C.da Riccio - FESTA DEL CRISTO RE

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata

------------------------

Circuito Internazionale d'Abruzzo C.da Villa Torre 2, Ortona,

--------------------

Domenica, 28/07/2024

C.da Riccio - FESTA DEL CRISTO RE

Via Cervana - Lega Navale - CONCERTO DEL MARE

Piazza del Teatro - NON SOLO BLUES

------------------

Circuito Internazionale d'Abruzzo C.da Villa Torre 2, Ortona,

Lunedì, 29/07/2024

Piazza del Teatro - NON SOLO BLUES

Itinerante Ortona Centro - TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

Mercoledì 31 luglio 2024

Break dance child a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

AGOSTO

Giovedì , 01/08/2024

Teatro Tosti - GIOVEDI' IN TERRAZZA AL TEATRO TOSTI

la rassegna estiva “Giovedì in terrazza” alle 20 l’aperitivo alle 21, gli spettacoli di teatro e musica

( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere il comunicato con altre info )

----

----

La rassegna estiva “Giovedì in terrazza” alle 20 l’aperitivo alle 21, gli spettacoli di teatro e musica

( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere il comunicato con altre info )

----

Venerdì, 02/08/2024

Castello Aragonese - CALICI DI STELLE IN ABRUZZO





Organizzato dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo nel suggestivo Castello Aragonese affacciato sul mare della Costa dei Trabocchi.

Ben 30 cantine associate pronte ad accogliere centinaia di winelovers provenienti da tutta la regione e non solo, per una manifestazione diventata ormai un punto di riferimento dell’estate abruzzese.

ll programma prevede ingresso dalle ore 20 e prenotando si avrà diritto a:

6 degustazioni delle cantine presenti

3 degustazioni gastronomiche a cura di Bongè Catering comprendenti un primo, un secondo a base di pesce e un dolce tipico abruzzese. Sorpresa finale per tutti i partecipanti

intrattenimento musicale con Amor 2DJS

La manifestazione non è una cena, non c’è prenotazione di tavoli e/o posti a sedere, e tutta la proposta gastronomica è pensata per essere mangiata in versione “finger food”, Si raccomandiamo di portare coperte per godervi la serata sul prato interno del Castello Aragonese. Il contributo per la partecipazione alla serata è di 40€ a persona e non sono previsti menu o altre soluzioni per bambini (Calici di Stelle si rivolge a un pubblico adulto) o variazioni personali diverse dalla segnalazione di celiachia al momento della prenotazione.

Sabato, 03/08/2024

ANNULLATO C.da Villa Iubatti - 14^ SAGRA DELLO SCURZJE

( Clicca sulla foto foto per leggere la comunicazione )

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata

Centro Storico & Via della Libertà VIVERE LA MODA

Dal 3 al 10 Agosto, dalle ore 19 presso lo Spazio DeLectis di Ortona, esposizione visiva della storia di San Leonardo

( clicca sulla foto per leggere il comunicato )

Domenica, 04/08/2024

ANNULLATO C.da Villa Iubatti - 14^ SAGRA DELLO SCURZJE

( Clicca sulla foto foto per leggere la comunicazione )

Via Cervana - Lega Navale - TENORE GIOVANNI DI DEO CENA EVENTO FONDAZIONE CUOCHI VILLA SANTA MARIA FLAG COSTA DEI TRABOCCHI

Lunedì, 05/08/2024

Itinerante Ortona Centro - TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

------------------

---------------------

Lunedì, 05/08/2024

Break dance child a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

Giovedì , 08/08/2024

Teatro Tosti - GIOVEDI' IN TERRAZZA AL TEATRO TOSTI

------------------

----------------

Mercoledì, 07/08/2024

C.da San Donato - FESTA DI SAN DONATO

Giovedì , 08/08/2024

Itinerante Ortona Centro - MAGGIOLATE E PASSEGGIATA MUSICALE

Venerdì, 09/08/2024

Piazza del Teatro - IL TANGO AL VITTORIA - STREET TANGO SOTTO LE STELLE

-----------------------

Itinerante - P.zza San Tommaso - ALLA CORTE DELLA MADAMA

VI EDIZIONE DI “ALLA CORTE DE LA MADAMA”

due Spettacoli Teatrali in due location molto significative per La Madama.

( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere il comunicato con altre info )

--------------

Villa San Nicola - SAGRA DELLA TRIGLIA E DEL PESCE FRITTO





Sabato, 10/08/2024

Villa San Nicola - SAGRA DELLA TRIGLIA E DEL PESCE FRITTO

Itinerante - P.zza San Tommaso - ALLA CORTE DELLA MADAMA

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata

Piazza del Teatro - CONCERTO DELL'ALBA 2024

Piazza della Repubblica - GRAN GALA' DELLA MODA

-------------------------------

VI EDIZIONE DI “ALLA CORTE DE LA MADAMA”

oltre al classico Corteo Storico per le vie cittadine, per la prima volta in assoluto a Ortona, ci sarà una gara tra gruppi di Sbandieratori e Musici!

( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere il comunicato con altre info )

Domenica, 11/08/2024

Piazza del Teatro - AUREA CHAMBER ORCHESTRA

Villa San Nicola - SAGRA DELLA TRIGLIA E DEL PESCE FRITTO





Lunedì, 12/08/2024

Itinerante Ortona Centro - TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

Piazza del Teatro - CANZONI ALLA RADIO - Tea for Four

Martedì, 13/08/2024

Piazza della Repubblica - TEATRO DEI BURATTINI

Mercoledì, 14/08/2024

Piazza del Teatro - FOLKLORIAMO L'ABRUZZO

Chiesa di Costantinopoli - FESTA DELL'ASSUNTA E SAN ROCCO

Giovedì, 15/08/2024

Itinerante - RIEVOCAZIONE STORICA DEL CONSIGLIO DEI DECURIONI

Via delle Libertà - LA NOTTE IN VERDE

Chiesa di Costantinopoli - FESTA DELL'ASSUNTA E SAN ROCCO

Venerdì, 16/08/2024

Via delle Libertà - LA NOTTE IN VERDE

Chiesa di Costantinopoli - FESTA DELL'ASSUNTA E SAN ROCCO

Sabato, 17/08/2024

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata

Lunedì, 19/08/202

Itinerante Ortona Centro -TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

Lunedì, 19/08/202

Break dance child a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

Martedì, 20/08/2024

Piazza della Repubblica MODA…MARE…BELLEZZA

Giovedì , 22/08/2024

Teatro Tosti - GIOVEDI' IN TERRAZZA AL TEATRO TOSTI

Teatro Tosti - GIOVEDI' IN TERRAZZA AL TEATRO TOSTI

la rassegna estiva “Giovedì in terrazza” alle 20 l’aperitivo alle 21, gli spettacoli di teatro e musica

( clicca sulla foto con il bordo colorato per leggere il comunicato con altre info )

----

Sabato, 24/08/2024

Corso Vittorio Emanuele - NOTTE BIANCA

Sabato, 24/08/2024

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata

Itinerante GIOSTRA STORICA PALIO DELLE CHIAVI D'ARGENTO

Via Cervana - Lega Navale - SPIRO PROJECT

Domenica, 25/08/2024

Caldari - FESTIVITA' PATRONALE DEI SS. PATRONI SAN ZEFIRINO P.M. E SAN ROCCO

Lunedì, 26/08/2024

Caldari - FESTIVITA' PATRONALE DEI SS. PATRONI SAN ZEFIRINO P.M. E SAN ROCCO

Itinerante Ortona Centro - TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

Lunedì, 19/08/202

Break dance child a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata

Venerdì, 02/09/2024

Break dance child a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

===================== =====================================

Gli eventi svoltisi prime del 15/07/2024

Lunedì, 01/07/2024

Itinerante Ortona Centro - TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

Giovedì, 04/07/2024

ZooArt Passeggiata Orientale 25 Ortona

Gran finale della rassegna estiva "Donn.è entra in gabbia" - Reading musical Alice, alle ore 22, in gabbia 2 a ZooArt.

per leggere la presentazione dell'evento clicca qui

VENERDÌ 5 LUGLIO a ZooArt

VENERDÌ 5 LUGLIO “SOLO VINILE” con: SONICO

➡ Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 selezione di 15 vinili con talk info e feelings di ogni disco a cura del Dj.

➡ Dalle ore 22 fino a chiusura, il Vinyl Djset‼

Sabato, 06/07/2024

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata

Per prenotare telefonare o inviare un whats app al numero 0859063841 Ortona Welcom

ZooArt Passeggiata Orientale 25 Ortona



SABATO 6 luglio ore 22.30: - SWEET & LOW JAZZ INTERMISSION live‼ Sandra Iacobucci - voce ? Alessandro Muscianese - corno Lello Tiberio - chitarra chitarra



Domenica, 07/07/2024

ZooArt Passeggiata Orientale 25 Ortona

con musica, drink, chiacchiere e naturalmente libri!

Domenica 7 luglio alle 19.30 ed alle 21.30 all'Auditorium Zambra

"Van Gogh, la sedia sulla soglia" lo spettacolo immersivo dell'ortonese Sciusco



per leggere la presentazione dell'evento clicca qui

Da venerdì, 05/07/2024 a venerdì 12/07/2024

ZooArt Passeggiata Orientale 25 Ortona

Da venerdì 5 a venerdì 12 luglio ZooArt in Gabbia 2: ➡ FULVIO BRUNO - Un viaggio fotografico alla scoperta di posti non comuni e delle persone che popolano i tanti fiumi che attraversano Londra, in un paesaggio in continua trasformazione tra street-art e processi di gentrificazione.

Da venerdì 5 a venerdì 12 luglio ZooArt in Gabbia 3: ➡ FRANCESCA RACANO - APPUNTI SUL MARE I TEMPORALI live art installation

Dal 28 giugno al 12 luglio a ZooArt Ortona gabbia 1

COLLEZIONE DI BICI anni ‘60 ‘70 ‘80 a cura di FABIO TACCONELLI Per il 60° anniversario della Graziella Carnielli

Lunedì, 08/07/2024

Itinerante Ortona Centro - TI RACCONTO ORTONA - Visita guidata

Per prenotare telefonare o inviare un whats app al numero 0859063841 Ortona Welcom

Martedì, 09/07/2024

alle ore 18 a Martedì 9 luglio alle ore 18!

lezione di YOGA VISTA MARE per bambini dai 6 anni nella splendida cornice di Zooart Ortona, a cura de @ilgiardinodegliortaggiselvaggi

Mercoledì 10 luglio 2024

Break dance child a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

Giovedì 11 luglio 2024

ore 16.30 Sala Eden Assemblea/ convegno Piccola Industria Confindustria Abruzzo

Insieme per l'Abruzzo, Crescere nella sostenibilità Patto imprese /territorio per uno sviluppo armonico.

per la presentazione dell’evento clicca qui

GIOVEDÌ 11 LUGLIO ore 18.00a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona



SCIENZANATURA Percorsi di educazione ambientale per famiglie con bambini dai 3 anni in su (accompagnati da un adulto).

Laboratori, giochi e letture a cura del CEA Ortonammare.

Info e prenotazioni: 347 9562051



GIOVEDÌ 11 LUGLIO ore 18.00 a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

GIOVEDÌ 11 LUGLIO DALLE ORE 19.30 a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona





Venerdì, 12/07/2024

Piazza Teatro Tosti - FESTIVAL DEL DUBBIO



Gaetano Basti - Direttore Edizioni Menabò D'Abruzzo 3:31 9:10

Isabella Colonnello - Presidente dell’Associazione Romano Canosa per gli Studi Storici

Graziamaria Dragani - Giornalista , autrice radio-televisiva

illustrano il Festival e gli ospiti





per leggere la presentazione dell'evento clicca sulla foto

------------------

-------------------------

VENERDÌ 12 LUGLIO a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona



Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 ci sarà l'appuntamento "SOLO VINILE", una programmazione di 15 vinili con talk e info su ogni disco a cura del Dj. Poi, dalle ore 22 fino a chiusura, il djset

------------------

Venerdì 12 luglio alle 21:30 a Ortona, sulla Passeggiata Orientale Piazzale Rosa dei Venti, serata inaugurale per "diversamente Chiosco "

(per leggere la presentazione dell'evento clicca sulla foto con il bordo colorato )

Sabato, 13/07/2024

Piazza Teatro Tosti - FESTIVAL DEL DUBBIO



Gaetano Basti - Direttore Edizioni Menabò D'Abruzzo

Isabella Colonnello - Presidente dell’Associazione Romano Canosa per gli Studi Storici

Graziamaria Dragani - Giornalista , autrice radio-televisiva

illustrano il Festival e gli ospiti





per leggere la presentazione dell'evento clicca sulla foto

---------------------------------------

Circuito Internazionale d'Abruzzo C.da Villa Torre 2, Ortona,

---------------------------------

Castello Aragonese - OH CHE BEL CASTELLO - Visita guidata



Per prenotare telefonare o inviare un whats app al numero 0859063841 Ortona Welcom

Fonte Grande - FESTIVITA' DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA

ARTETECA: comici napoletani che hanno raggiunto molto successo con Made in Sud





Villa Caldari - RINVIATO CALDARI IN FERMENTO - evento eno/gastronomico



(clicca sulla foto per leggere il comunicato )

Sabato 13 luglio a partire dalle 21:30

SABATO 13 luglio ore 22.30 a Zooart, Passeggiata Orientale 25 Ortona

THE CLOUD BLUES BAND live

La band riporta il suo grande e coinvolgente blues a Zooart!

Domenica, 14/07/2024

Lido Riccio Ortona

Villa Caldari - Rinviato CALDARI IN FERMENTO - evento eno/gastronomico

------------------

Circuito Internazionale d'Abruzzo C.da Villa Torre 2, Ortona,

--------------------





LOS LOCOS: duo italiano di musica latino americana, composto da Roberto Boribello e Paolo Franchetto



=====================

02/07/2024 -----------------

Il Comune di Ortona a maggio ha approvato avviso di manifestazione di interesse per le manifestazioni e iniziative da inserire nel programma denominato "ESTATE ORTONESE 2024”.

Successivamente ha raccolto le istanze che sono pervenute ed ha stilato il calendario.

Ha deliberato di concedere il patrocino comunale e l’uso gratuito del suolo pubblico; e “ di concedere un contributo economico o materiale a parziale copertura delle spese da sostenere, calibrato sulla base delle risorse stanziate nel bilancio comunale e dell’impatto di ciascuna iniziativa sul territorio ortonese, dal punto di vista culturale, ricreativo, sociale e turistico".

“ L’esborso finanziario del Comune - è precisato nella delibera - è decisamente limitato e non comporta il coinvolgimento diretto del personale dell’Ente nel dettaglio dell’organizzazione; inoltre, si realizza appieno il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza nelle modalità di resa del servizio, in questo caso culturale-turistico”

in pratica ha concesso, agli organizzatori e alle relative manifestazioni inserite nel programma :

1) il patrocinio comunale;

2) l’occupazione del suolo pubblico, nelle modalità richieste nell’istanza, con l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Comunale “per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”

3) sedie e transenne, ove richieste e nei limiti della disponibilità del Comune di Ortona, che saranno sistemate dalla ditta incaricata dall’Ente e di una pedana che dovrà essere ritirata e riconsegnata dove indicato dall’Ente e il cui montaggio è a carico e sotto la responsabilità dell’organizzatore della manifestazione;

4) un contributo economico secondo le richieste pervenute, approvate e indicate nell'allegato prospetto

La copertura del 35% delle spese da sostenere e comunque non superiore ad € 1.500,00 - calibrato sulla base delle risorse stanziate nel bilancio comunale e dell’impatto di ciascuna iniziativa sul territorio ortonese, dal punto di vista culturale, ricreativo, sociale e turistico, contributo che sarà definito con successivo atto e dovrà essere debitamente rendicontato ai fini della sua liquidazione.

Restano in capo all'Ente l'organizzazione ed i costi di alcuni eventi ricadenti nella giornata del 24 agosto della "NOTTE BIANCA".

Il totale provvisorio dei contributi concessi è di euro 18.000

------------------------------------