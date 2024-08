Auto parcheggiata si sfrena e travolge le persone sedute ai tavolini del bar

Sabato 3 agosto alle 21:30 a Ortona, in Via Cavour, in prossimità del bar vicino all’ingresso del Comune di Ortona, un auto parcheggiata improvvisamente si sfrena.

La strada è il leggera pendenza,l’auto prende velocità e travolge i tavoli del bar.

Purtroppo tre persone: due donne e un uomo, rimango ferite.

Sul posto intervengono i vigili del fuoco, la Polizia Locale di Ortona, i Carabinieri e L’ambulanza del 118.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso, fortunatamente le loro condizioni non sono risultate essere preoccupanti