Dopo il Top Player in panchina la conferma in campo di un Top Player

BOMBER DE LUCA CONTINUA CON NOI!

Con grande entusiasmo e soddisfazione la famiglia del Victoria Cross annuncia la riconferma di bomber Emanuele De Luca, che indosserà la maglietta biancorossa anche nella stagione 2024/2025.

L’attaccante ortonese, classe 1991, è per distacco il miglior marcatore della storia decennale del club ortonese, con 44 reti messe a segno in appena una stagione e mezza. Nell’ultima stagione le marcature sono state 34 (30 in campionato e 4 in coppa Abruzzo). Nel campionato 2022/2023 (disputato a metà, prima di passare nel mercato invernale al San Vito in Promozione) De Luca ha invece messo a segno 10 gol (6 in Seconda e 4 in coppa).

In carriera Emanuele De Luca ha totalizzato finora 126 gol fra serie D e Seconda categoria. Spiccano su tutte le due stagioni in D a San Nicolò (16) e Miglianico (7), mentre in Eccellenza ha vestito le maglie di Renato Curi Angolana (18 gol in due stagioni) e Sporting Ortona (14). Le altre reti sono state messe a segno dal bomber ortonese con Tollo, Canosa, San Vito e Ortona Calcio.

“Sono contento di rimanere al Victoria Cross – dice De Luca – e ho deciso di dare fiducia alla società. Sono sicuro che anche quest’anno ci sarà una bella battaglia in zona play off come l’anno scorso anche se dobbiamo volare basso e guadagnare la salvezza il prima possibile. Quello che verrà in più sarà tutto di guadagnato. Dovremo essere anche più fortunati – aggiunge il 9 biancorosso – perché l’anno scorso non meritavamo di giocare i playout. Il mister si aspetta tanto da noi e spero che riusciremo ad accontentarlo”.

Così il presidente Giampiero Misci, felicissimo dopo la firma di De Luca: “Dopo il top player in panchina ne aggiungiamo, anzi riconfermiamo, uno in campo. Presto annunceremo altre conferme importanti e l’arrivo di un nuovo portiere, oltre a diversi calciatori della zona che saranno plasmati da mister De Iuliis che in questi giorni è contattato da molte sue vecchie conoscenze delle giovanili ad Ortona, dove ha cresciuto molti ragazzi”.