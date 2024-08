Tombesi C5: Benvenuto Simone Genovesi!

ESPERIENZA ITALIANA PER LA TOMBESI: SIMONE GENOVESI

Il pivot di Latina, classe 1996, aggiungerà al roster gialloverde il suo valore tecnico e la sua esperienza, costruita attraverso le stagioni vissute con le maglie di Mirafin, Cioli, Ecocity, Altovicentino e, lo scorso anno, Spes Poggio Fidoni.

"La scelta è stata facile, la Tombesi ha ormai una grande storia, fatta di campionati di vertice e di tante promozioni. In più, la possibilità di giocare in A2 Élite mi affascina molto. Sarà un campionato duro, dovremo lottare sin dalla prima giornata, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti".