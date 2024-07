ANMI â€“ manifestazioni estive

Il Consiglio direttivo dell' Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Ortona ha organizzato delle manifestazioni estive, anche a beneficio dei numerosi turisti presenti in città, a cui invita a partecipare:

- 31 luglio -OPEN DAY ANMI -

La sede sociale in via Cavour 7 Ortona viene aperta al pubblico per visite guidate dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Alle ore 18.30 ed alle 21.30 conferenza su "Il dialetto nelle tradizioni popolari ortonesi" relatrice Prof.ssa Socia Marialuisa Orlandi.





- Dal 5 agosto 2024 a domenica 11 agosto 2024, presso la sede sociale e portici adiacenti:

Esposizione di modellismo navale e presentazione delle prime tre carte nautiche del porto di Ortona dal 1905 al 1953, donate dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.

Orario visite dalle ore 21.00 alle ore 23.00.