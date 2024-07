Incontro con il poeta Davide Rondoni

Il prestigioso evento, incentrato sulla presenza del noto poeta e scrittore Davide Rondoni, e arricchito dal patrocinio della nostra città, vuole essere una occasione di dialogo e di riflessione sui temi che verranno proposti al prossimo Meeting di Rimini che si terrà nella città romagnola dal 20 al 25 agosto 2024.

Si spazierà dal tema della pace nel mondo al valore del lavoro, dalla cura per l'ambiente e per la vita all'intelligenza artificiale, senza tralasciare le problematiche economiche e l'importanza della solidarietà, ecc...

Interverrà, oltre a Rondoni, la professoressa Ida Malatesta e non mancherà un saluto introduttivo da parte del presidente dell'associazione Franco Costantini.

Come ogni altro convegno curato dagli amici della suddetta associazione, la partecipazione è aperta a tutti. Non solo: l'evento sarà concluso da un buffet aperitivo in compagnia degli ospiti.