Tombesi C5: Javier Nieto "Chispa" è la terza new entry!

Terza new entry in casa Tombesi: Javier Nieto “Chispa”.

L'ala-pivot spagnolo, classe 2004, sarà il terzo straniero a disposizione di mister Morena per il prossimo campionato di A2 Élite. Reduce dalla Segunda división B spagnola, giocata con la maglia dell'Unión Arroyo, Javi è pronto a disputare la sua prima stagione all'estero:

"Ho accettato la proposta della Tombesi perchè è una sfida e, allo stesso tempo, un traguardo per me. Cambierò paese ma, soprattutto, continuerò a crescere come giocatore. Ci aspetta una stagione difficile, ma con il lavoro e il sacrificio da parte di tutti spero che riusciremo a raggiungere gli obiettivi della squadra e della società".