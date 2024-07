Il presidente dell'associazione AGATA , Zefferino Sanvitale, comunica che “ per motivi organizzativi ” è stata annullata la 14^ SAGRA DELLO SCURZJE

La sagra era in programma per Sabato, 03 agosto e Domenica 4 agosto 2024 in C.da Villa Iubatti - Ortona .

Il presidente comunica, inoltre, che sono annullate anche le selezioni del concorso di bellezza “ World Top Model ” che erano in programma dell'ambito degli eventi collegati con la sagra