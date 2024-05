Un'estate qua

Nella splendida cornice della scalinata Guido Di Mauro, venerdì è stato presentato il calendario degli eventi estivi del Comune di Tollo.

“ Eventi della tradizione, cultura, musica, teatro, arte, spettacoli per bambini, sagre, eventi di valorizzazione delle tipicità locali caratterizzano un programma ampio e ricco di iniziative. " come evidenziato dal Sindaco di Tollo, Angelo Radica che ha aperto la presentazione.

Insieme al sindaco hanno illustrato gli eventi del programma Attilio Perfetti, Consigliere delegato alla cultura.

Matteo D’Eusanio, Presidente Pro Loco Tolle Me

e Daniele Di Pillo, V. Presidente della Pro Loco Tolle Me.

Erano presenti anche Patrizia Carinci, Presidente Comitato Feste Tollesi, Lucio Puca, Presidente Rievocazione Storica Battaglia Turchi e Cristiani e Ethel Moretti, Associazione Tollese della Vite e del Vino.

Il primo appuntamento è già in corso: infatti il 17 e 18 Maggio c'è la tradizionale sagra del piatto tipico Tolle e Fave,

Poi il 1 Giugno ci sarà “Bimbi in Festa”, il 6 Luglio la " festa delle Aquile ": la festa della comunità albanese che conta oltre 350 persone, circa 8 % degli abitanti di Tollo.

Il 12 e 13 Luglio la tradizionale sagra enogastronomica della frazione Colle Cavalieri (Pilus in festa), per passare al 19 Luglio con “Tollo Wine Festival” vetrina delle tipicità vinicole locali e regionali, per proseguire il 20 Luglio la “Notte Bianca del Vino” con l’esibizione di Angelo Famao, ancora il 25 Luglio musica di qualità con “Le donne di Faber” e il 1 Agosto e musica della tradizione con un concerto di fisarmonica.

La prima domenica di Agosto ci saranno le iniziative per la celebrazione della Madonna del Rosario e con la rievocazione della Battaglia tra Turchi e Cristiani la prima domenica di Agosto

Il 9 Agosto la rievocazione della Battaglia tra Turchi e Cristiani fatta di notte +.

I giorni 11, 17 e 23 Agosto 3 eventi espressione della creatività e dalla fantasia tollese con rispettivamente “The Voice of Tollo”, “Tollo in moda” e il concerto di fine estate con il Coro In…Canto Tollese”.



Nelle serate del 27 Giugno, 4/11 e 18 Luglio e 8 Agosto cinque appuntamenti con il teatro di qualità in collaborazione con le Compagnie “Arotron” di Pianella “Indaco teatro giovani” di Pescara nel Teatro all’Aperto.



Infine l’Associazione Tollese della Vite e del Vino dal 24 Maggio al 31 Agosto tutti i fine settimana organizza gli “Aperitivi all’EnoMuseo” con degustazione di vini, musica dal vino.



Novità assoluta la promozione a cura del Comune di Tollo e della Pro Loco “Tolle me” il lancio del progetto innovativo di turismo enogastronomico la “Vendemmia Turistica” ( clicca quì per vedere la presentazione del progetto ) che consentirà a tanti turisti italiani e stranieri di vendemmiare in campo, di visitare i vigneti e le nostre cantine acquistando vini e fare un’esperienza emozionale unica.