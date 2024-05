Lega Ortona: Partito in crescita e radicato sul territorio. D'Alessandro pensi al suo movimento, in zona inesistente

"Il gruppo della Lega Ortona cresce e si rafforza grazie a nuove adesioni e al lavoro dei suoi storici appartenenti. Donne e uomini che, in questi anni, hanno continuato a credere nel progetto di una Lega nazionale". A sottolinearlo è il commissario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci. Il gruppo Ortona, fra l'altro, può contare ora anche sulla collaborazione, in realtà già consolidata, degli esponenti di Destra Sociale, guidata da Mauro Peracchia. "La Lega - spiegano i rappresentanti del direttivo Ortona - è tornata in poco tempo ad essere espressione di una vasta area del centrodestra ortonese ed è molto più attiva e radicata sul territorio di quanto affermi Camillo D'Alessandro. Invece che occuparsi della Lega, D'Alessandro dica piuttosto chi rappresenta lui sul territorio Marrucino-Frentano. Probabilmente solo se stesso, considerando che in zona non c'è né una sede di Italia Viva né di Azione. E' il caso forse che torni ad interessarsi di Arielli, sua città natale. Ad Ortona pensano gli ortonesi. Noi - aggiungono gli esponenti della Lega -, dal canto nostro, stiamo lavorando per creare compattezza nel centrodestra e, insieme agli altri partiti che amministrano in Regione e governano a livello nazionale, siamo pronti a presentare un candidato unitario. Un candidato che sia anche espressione delle tante persone che ci sostengono e credono nel progetto che ha dato lustro per 20 anni alla nostra città. La Lega - conclude il gruppo Ortona - c'è e sarà al servizio di ogni cittadino".

