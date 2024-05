Le piazze abruzzesi dell'Associazione Schierarsi hanno organizzato ad Ortona una raccolta firme per chiedere all'Italia di riconoscere lo Stato di Palestina come uno Stato sovrano, con Gerusalemme Est come sua capitale. L'iniziativa si terrà sabato 18 maggio, dalle ore 16 alle ore 20, in Piazza della Repubblica a Ortona.