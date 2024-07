Prenderà il via giovedì 18 luglio la seconda edizione del Festival del Mare che si terrà a Ortona fino al 27 luglio. Una rassegna culturale di arti e spettacoli che, in un solo anno, ha raddoppiato i numeri e che presenta, in 10 giorni e 4 sedi, spettacoli e incontri di teatro, musica, letteratura, performance, e installazioni artistiche, coinvolgendo un totale di oltre 20 ospiti da tutta Italia.

Il direttore artistico Dario Iubatti continua il percorso già tracciato nell'edizione precedente, prendendo a prestito le parole dello scrittore cileno Luis Sepúlveda: «Quando si varca l'arco di ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì, c'è il mare». È il mare che crea connessione e dialogo, con il Festival che si trasforma per dieci giorni in un tempio, dentro il quale la cultura è protagonista. La sfida è quella di porre il pubblico (non solo locale, ma anche il turista) davanti a nuovi stimoli creativi, grazie all'elevata qualità delle proposte, con i migliori artisti della scena contemporanea.

Ad aprire la prima serata del Festival sarà l'attore e regista Elio Germano (Premio David di Donatello 2024), che aprirà la prima serata del Festival. L'appuntamento è per giovedì sera, alle 21, al cinema auditorium Zambra. Germano sarà in scena con lo spettacolo "Il sogno di una cosa" di Pier Paolo Pasolini , in scena anche Teho Teardo. (Evento a pagamento)

Molti gli appuntamenti in programma tra Piazza del Teatro, il Cinema Auditorium Zambra, lo Spazio De Lectis e Kairós delle Arti.

Per il teatro ci saranno anche l'attore Luca Mascolo con il Quartetto d'archi "Refice"; l'attore e regista Niccolò Fettarappa; il comico e attore Paolo Rossi, con il quale è previsto, previa iscrizione, un laboratorio teatrale per fine luglio.

Ancora, due concerti, con MILLE (Finalista X Factor 2015) e Il Solito Dandy (finalista X Factor 2023), uno spettacolo di clownerie acrobatico con Momi & Luca, e l'incontro aperto con l'attore Vincenzo Ferrera, "Beppe" dal cast di Mare Fuori.

Per gli amanti dei libri sono previsti incontri con Sergio Malavasi (libraio antiquario e fondatore di Maremagnum), Paolo Primavera (editore di Edicola Ediciones), Remo Rapino (scrittore, Premio Campiello), Nicola Brami (scrittore), Simone Caltabellota (Editore di Atlantide).

Un Festival che ha trovato sostegno anche da realtà come Centro Porsche Pescara. Il direttore generale, Manuele Piubeni, racconta: «PWP e Centro Porsche Pescara sono felici di contribuire come Main Sponsor al Festival del Mare di Ortona. Crediamo fortemente nel territorio, e crediamo soprattutto nelle potenzialità di questa splendida regione, e sosteniamo la promozione e la divulgazione della cultura, dell'arte e dello spettacolo, cosa che, siamo convinti, il Festival del Mare farà benissimo. Il Centro Porsche Pescara è ormai un punto di riferimento consolidato per l'Abruzzo e il Molise ed è riconosciuto per la professionalità del suo team e per l'eccellenza del servizio offerto ai tanti clienti e appassionati Porsche. Date le premesse, la partnership con il Festival del Mare sembrava quindi la naturale connessione tra due realtà che hanno appunto in comune la passione per il lavoro e la voglia di offrire un'esperienza di assoluto livello ai propri clienti e spettatori.»

L' inaugurazione è fissata per giovedì 18 luglio alle ore 18.30 allo Spazio De Lectis con il vernissage della mostra d'arte del pittore Pino Procopio, in presenza, e l'apertura della mostra-mercato del libro vintage e la microfiera del libro indipendente, curate da Maremagnum.com. Le case editrici partecipanti: Edicola Ediciones (Ortona), Graphe.it (Perugia), Atlantide Edizioni (Roma), Sui Generis (Torino), 8tto Edizioni (Milano), Safarà (Pordenone), Revolver (Madrid).

La 2a edizione del Festival del Mare è organizzata da Compagnia Teatrale NoveZeroSei – APS ed è patrocinata da Comune di Ortona, Provincia di Chieti, Regione Abruzzo, Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio d'Amico, Un altro teatro e Cinema Auditorium Zambra.

È realizzata con il sostegno di Centro Porsche Pescara (Main Partner), Toto Holding (Main Partner).

Gli Official Sponsor sono: Zélo energia locale, Nervegna, Fratino, Immobiliare Capista, Riflessi, ALIS Italia in Movimento, Mariter, Gegel, Maremagnum.com.