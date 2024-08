Il premio di poesia in spiaggia La riccetta è giunto alla settima edizione. Fondato nel 2018, iniziato per gioco, ha accolto una media di cento partecipanti all'anno, da qualche edizione anche da tutta Italia.



Le tematiche di questa edizione sono: il mare che ci unisce; l'estate di ieri; cosa sento dentro una conchiglia? ; l'elemento acqua; quei giorni luminosi che ricordo; il sole come energia e vita; l'estate di oggi.



La partecipazione è gratuita.



È possibile partecipare alla sezione poesia lingua italiana o dialettale oppure alla sezione cartolina da spiaggia, novità di questo anno, ulteriori dettagli nel regolamento del premio.



L'elaborato va inviato alla mail info.premiolariccetta@gmail.com , nel corpo della poesia non deve apparire il proprio nominativo, il quale va inserito separatamente per permettere alla giuria una corretta valutazione anonima.



Il regolamento completo è disponibile sulla pagina facebook "Premio nazionale di poesia in spiaggia - La riccetta".



Si può inviare il proprio elaborato fino al 25 agosto 2024.



La cerimonia di premiazione ci sarà sabato 7 settembre e vi sarà per l'occasione un dibattito sui temi: il conflitto, la dolcezza e la sottrazione; trattato da vari ospiti e intervallato da esibizioni di canto.

Gli sponsor principali del premio sono: La riccetta, Green road bike, Oltre l'attimo.