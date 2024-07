Assemblea Piccola Industria Confindustria Abruzzo

Giovedì 11 luglio 2024 ore 16.30 nella Sala Eden - Corso Garibaldi, 1 Ortona

si terrà l’assemblea pubblica/ convegno di Piccola Industria Confindustria Abruzzo. Insieme per l'Abruzzo, Crescere nella sostenibilità Patto imprese /territorio per uno sviluppo armonico.

Giuseppe Ranalli Presidente Piccola Industria Confindustria Abruzzo eVice presidente Nazionale Piccola Industria illustra le tematiche che verranno affrontate .

“ Crescere nella sostenibilità: il Patto Imprese/Territorio per uno sviluppo armonico è il titolo che ho scelto per l'Assemblea della Piccola Industria Confindustria Abruzzo 2024. Durante l'evento, - sottolinea Giuseppe Ranalli - si affronteranno temi cruciali per la competitività industriale e turistica della regione Abruzzo e delle nostre imprese, con interventi da parte di importanti figure istituzionali e imprenditoriali, che hanno voluto accogliere il mio invito e a cui sono grato. Un confronto aperto a donne e uomini di impresa, alla cittadinanza, al territorio perché il dialogo sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale sia sempre il vero valore al centro del nostro essere e del nostro agire nel mondo. "

Questo il programma :

I SALUTI:

Gianluca Braga Commissario Prefettizio Comune di Ortona

Salvatore Minervino Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale

Paola D'Angelo Presidente ANDAF Marche-Abruzzo-Molise

Francesco Cancelli Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti

GLI INTERVENTI :

Mario Zanetti Presidente Confitarma - Ad Costa Crociere

La sfida sostenibile: il settore marittimo e crocieristico

Daniele Kihlgren A.D. Sextantio

Il recupero del patrimonio storico minore: da Santo Stefano di Sessanio ai Sassi di Matera Simona De Giorgio Director, IS Delivery Management Aptar

Inclusione e leadership femminile nei piani di sostenibilità aziendali

LA PRIMA TAVOLA ROTONDA - L’ABRUZZO E LA COMPETIVITA’ INDUSTRIALE E TURISTICA Flavio Amadori Presidente Amadori Spa

Tiziana Magnacca Assessore Regionale Attività Produttive Abruzzo

Graziano Marcovecchio Presidente Pilkington Italia Spa

Silvano Pagliuca Presidente Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico

Gennaro Strever Presidente CCIAA Chieti Pescara

LA SECNDA TAVOLA ROTONDA - L’ABRUZZO REGIONE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE

Giovanni Baroni Presidente Nazionale Piccola Industria Confindustria

Pasquale Casillo Presidente BdM Banca

Marco Marsilio Presidente Regione Abruzzo

Aldo Patriciello Deputato Parlamento Europeo

LE CONCLUSIONI

Giuseppe Ranalli Presidente Piccola Industria Confindustria Abruzzo

Modera: Nino Germano, giornalista