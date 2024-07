Passaggio del Martelletto del Rotary Club di Ortona: da Tania Buccini a... Tania Buccini!

Sì è svolto ieri sera, presso l’hotel VILLA MEDICI a Rocca San Giovanni, il tradizionale Passaggio del Martelletto del Rotary Club di Ortona.

Una cerimonia un po’ particolare, perché non ha visto l’avvicendarsi di due Presidenti, ma la riconferma di Tania Buccini anche per l’annata 2024/2025.

La serata, spumeggiante, è stata caratterizzata dalla proiezione di un video riassuntivo di tutta l’annata svolta e anche da un dialogo tra il presidente passato e quello futuro, idealizzato, per presentare le linee programmatiche dell’anno incipiente.

È stata poi la volta del Rotaract, con il passaggio del collare da Matteo Bucceroni a Chiara Menè e la presentazione degli intenti e obiettivi da perseguire nel corso dell’anno.

La serata è proseguita poi con la presentazione dei progetti e della nuova squadra di club per l’anno 2024/2025, con Marina Mari, segretario e presidente Incoming, Adele Primavera, prefetto, Franco Marrone, tesoriere, e i componenti del direttivo: Lelio Del Re, Paride Pipino, Roberto Serafini, Maria Giambuzzi, Francesco Ferrante, Levino Flacco, Tommaso Di Deo Iurisci.

Dei fuochi d’artificio proiettati hanno accolto poi la torta celebrativa della serata, come augurio per un’annata ricca di service e di amicizia,

Nel più autentico spirito rotariano.