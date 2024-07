Il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici I Farnese della città di Ortona, il è il 9 e 10 Agosto c.a. si terrà la VI Edizione di "Alla Corte de La Madama".

La rievocazione ha l’obiettivo di promuovere e rievocare la figura storica di Madama Margarita d'Austria con l'acquisto del feudo di Ortona e la posa della prima pietra di Palazzo Farnese.

" Quest'anno la manifestazione sarà ricca di novità - sottolineano gli organizzatori.



Il primo giorno come inaugurazione della manifestazione, alle ore 19:30, ci sarà il Reading "La Madama e La Loca" a cura di Cinzia Della Ciana presso Largo Farnese.

In contemporanea presso C.so Giacomo Matteotti verranno aperti l'area gastronomica e i Banchi di Artigianato.

Alle 21:00, invece ,presso P.zza San Tommaso, ci sarà lo Spettacolo Teatrale “Io, Margarita” a cura di "The Muses TAS", testo e regia di Giulia Capuzzimato, uno spettacolo che vuole porre il focus sulla figura della Madama descrivendola con tre caratteristiche: Caparbia, Intelligente e Diplomatica.

“ Entrare in questo mondo fatto di intrighi e movimenti politici – spiegano dal Gruppo storico - sarà facile per mostrare vari lati di questa meravigliosa donna”.



Il secondo giorno, dalle 18:00 in poi, per la prima volta in assoluto a Ortona ci sarà la gara tra Sbandieratori e Musici provenienti da diverse Città di Italia, che si sfideranno in P.zza San Tommaso con le Specialità di Assolo Musici e Sbandierata dove verranno premiati i prime tre gruppi che otterranno il maggior punteggio di ogni specialità.



Alle 21:30, partirà il Corteo Storico che ripercorrerà le vie del centro cittadino, con delegazioni delle Città Margheritiane e tutti i gruppi di Sbandieratori che hanno partecipato alla gara il pomeriggio stesso.

Il corteo si concluderà in P.zza San Tommaso con la Rievocazione Storica dell'Acquisto del Feudo di Ortona da parte di Madama Margarita e la posa della prima pietra di Palazzo Farnese.

Alla fine della Rievocazione ci saranno gli spettacoli dei gruppi ospiti dedicati alla Madama Margarita 2024.

L'evento fa parte del circuito "Sulle Vie di Margarita d'Austria - da Ortona a Oudenaarde", progetto partito il dicembre del 2021 a L'Aquila in occasione della "Tenzone dei Quattro Quarti in onore di Margarita d'Austria", dove domenica 14 Luglio il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici I Farnese della città di Ortona ha partecipato alla V° Edizione. "

Il progetto si concluderà il prossimo 22 Settembre a Oudenaarde con il Grande Corteo Storico che vede presenti tutte le Città Margaritiane.



Il Gruppo Storico I Farnese città di Ortona “ invita la popolazione a partecipare”

in attesa su possono rivedere alcune immagini della V edizione





da c.s.