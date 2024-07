Il comitato regionale abruzzese dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità I.A.P.B. aderisce alla campagna di prevenzione sulle malattie oculari promossa e finanziata dallo I.A.P.B. Italia Onlus www.iapb.it, con il progetto “ la prevenzione non va in vacanza “.



Il progetto sarà attuato in collaborazione con il Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia dell'università di Chieti diretta dal professor Leonardo Mastropasqua e dai Club Lions del territorio interessati dagli eventi.



Le attività si svolgeranno nelle principali località balneare della Costa teatina dal 18 luglio al 29 agosto e toccheranno i comuni di Ortona, Vasto, Fossacesia, e San Vito Marina.



Il primo appuntamento è previsto per giovedì 18 luglio dalle 16:00 alle 19:00, ad Ortona presso il parcheggio dell'hotel Mara al Lido Riccio; gli altri appuntamenti e luoghi saranno comunicati successivamente.



Saranno effettuate visite oculistiche gratuite a bordo della Unità Mobile Oftalmica e distribuito materiale informativo e gadget.



Il progetto ha la finalità di promuovere la cultura della protezione del propri orchi e della propria vista.



“Scopo della campagna “afferma Antonello Di Deo, presidente del Comitato regionale abruzzese dello I.A.P.B. “è quello di sollecitare l'attenzione alla cura dei propri occhi anche durante le vacanze, con particolare riferimento ai temi della prevenzione oftalmica nel periodo estivo quali: la protezione dai raggi solari dannosi, l'uso di lenti appropriati, gli accorgimenti per proteggere gli occhi dall'acqua salata, dalla sabbia, dal vento ed ogni altra problematica riscontrabile soprattutto nel periodo estivo ".