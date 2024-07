L'amore per il Mare, la scoperta unica di ascoltare il proprio respiro in immersione, la gioia di condividere questa esperienza con tanti bambini, la supervisione attenta di istruttori preparati e motivati, un ambiente accogliente e funzionale, sono stati gli ingredienti del Discovery Diving organizzato dal GRUPPO SUB DELLA LEGA NAVALE SEZ. DI ORTONA e ASD Ortona Sub PGS.





Sabato 13 luglio dalle 10:00 alle 19:00 LNI e Ortona Sub hanno offerto la possibilità unica di provare a essere un subacqueo a bimbi di età compresa tra i 6 e 14 anni e vista la disponibilità di uno staff istruttori disponibile, anche diversi genitori hanno vinto le proprie paure e provato il battesimo delle bolle.



Gli organizzatori hanno portato in acqua oltre 30 bambini e una decina di genitori che sono stati protagonisti di una giornata indimenticabile grazie alla disponibilità e alla cortesia della gestione STS Marine Group che ha offerto a tutti questa possibilità mettendo a disposizione i locali e lo spazio acqua.



Questa attività è stata organizzata in sinergia tra il gruppo sub Lega Navale e Ortona Sub che ha messo a disposizione attrezzature, logistica, istruttori, ricariche bombole.



" Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa - commenta il Direttore Sportivo gruppo sub LNI e Presidente Ortona Sub , Paolo De Iure - che ci ha regalato le emozioni impagabili di tanti bimbi che hanno per un giorno hanno indossato bombola ed erogatore e hanno scoperto la meraviglia di volare nell'acqua”.



“Una bellissima giornata all’insegna dello sport e della socialità” ha aggiunto Polidoro Luigi, presidente della L.N.I. sezione di Ortona, “dare questa opportunità ai nostri giovani, osservare l’entusiasmo e la passione nei volti dei partecipanti ci ripaga di tutto l’impegno profuso nella messa in opera di questo evento, ennesima iniziativa che vede il nostro sodalizio dedicarsi alla promozione degli sport marinareschi adempiendo a quanto indicato nel nostro Statuto. Ringrazio di cuore gli istruttori del nostro gruppo SUB, i soci L.N.I. che hanno collaborato e l’azienda Safety Total System Marine Group di Ortona che ha gentilmente messo a disposizione la piscina”.





Tutte le immagini raccolte durante la giornata , verranno preparate in un promo che verrà proiettato il 26 luglio alle ore 19:00 presso la base nautica della Lega Navale Italiana sezione di Ortona in occasione di un altro evento targato LNI dove si potranno ascoltare le storie del Mare raccontate dalla voce della pluricampionessa del Mondo di apnea paralimpica Ilenia Colanero che premierà i bimbi del Discovery Diving con un attestato di merito.