La mancanza di acqua durante il giorno in alcune Contrade non e' piÃ¹ sopportabile

La mancanza di acqua durante il giorno in alcune Contrade non e' più sopportabile , ormai da giorni va avanti questa situazione.

Con le temperature attuali non può non esserci l'acqua disponibile ,bene PRIMARIO di cui non si può fare a meno.

Sembra tornati all' ERA DELLA PIETRA ,ma siamo nel 2024 e questi disagi non dovrebbero esistere .

Già nostro malgrado siamo costretti ad accettare la chiusura notturna ma di giorno NON E' AMMISSIBILE

Chi di dovere dovrebbe intervenire e cercare di trovare una soluzione

Numerose le chiamate al numero verde SASI, ma nessuna risposta soddisfacente solo la richiesta dei dati e un "riferiamo al tecnico" continuo, e se chiedi qualcosa in più chiudono dicendoti "BUONA GIORNATA" che appare una presa in giro a chi chiama visto che la giornata non sarà per niente buona con il disservizio che si ha.

L'UTENTE HA BISOGNO DI SAPERE COSA SIA SUCCESSO , per quello chiama, non per sentirsi dire BUONA GIORNATA

Solo questa mattina hanno risposto che e' stata tolta causa CARENZA IDRICA NEL SERBATOIO DI ADDUZIONE , previsto ripristino per le 17 e poi alle 20 e 30 tolgono ancora.

Qualcuno deve intervenire, la soluzione va trovata per adesso e una volta per tutte.

Cara SASI non mandate bollette in questo periodo ma rimborsi per l'acquisto di cartoni di acqua multifunzionali.