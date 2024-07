I disagi causati dalla Sasi

Lunedì scorso 8 luglio 2024 mi recai presso l'ufficio tecnico sasi di lanciano comunicando che da marzo 2021 c.da Villa Torre subisce un forte abbassamento di pressione e spesso si resta senza acqua e senza nessun preavviso. Martedì pomeriggio dopo l'intervento dell'ufficio tecnico sasi di Lanciano mi reco presso gli uffici di Ortona per parlare con il responsabile di zona che ovviamente non c'era ma c'era un altro responsabile di un altro settore dove mi comunicava che martedì sera 9 luglio dalle ore 20.30 fino alle ore 6 del giorno 10 si sarebbe chiuso il serbatoio di San Leonardo un serbatoio che fornisce acqua per cda San Donato (che non hanno mai avuto carenza idrica) cda San Leonardo ( i residente denunciano la poca pressione da mesi) cda Villa Torre (che ovviamente trovandosi più alta di cda San Leonardo subisce una pressione ancora più bassa e spesso senza acqua) faccio presente che io stesso a mala pena ricevo acqua al 1° piano.....dopo la riapertura del serbatoio per 24 ore abbiamo avuto un ottima pressione e nessuna carenza d'acqua ma allo stesso momento venivo contattato dal'ex consigliere comunicale Antonio Sorgetti che San Donato era senza acqua.....dal quel giorno e cioè dal'11 luglio 2024 io e Antonio Sorgetti siamo in contatto perchè su cda San Donato, Villa Torre, San Leonardo la pressione è scarsa e spesso assente.

Dalla Sasi tramite il pronto intervento non siamo mai richiamati dai tecnici. In altre cde come la zona industriale, cda Cucullo, Alboreto, Bardella un delirio totale.

Ci meravigliamo che non abbiamo turismo, è normale no?