Siamo lieti di presentare la mostra fotografica "Sandrinard", un'affascinante raccolta di immagini provenienti dall'archivio di Bruno Tenisci. Questa esposizione ci offre un viaggio visivo attraverso la vita e la storia di San Leonardo, affettuosamente chiamato "Sandrinard" nel dialetto locale. Attraverso le immagini storiche, questa mostra racconta la storia del paese, mostrando personaggi emblematici, il territorio, gli eventi storici significativi, le tradizioni e la vita quotidiana con i suoi lavori in campagna. Ogni fotografia è una finestra sul passato, permettendoci di rivivere i momenti salienti che hanno segnato la comunità di Sandrinard. Vi invitiamo a immergervi in questo viaggio fotografico attraverso il tempo, scoprendo le storie e le immagini che raccontano l'anima di Sandrinard. La mostra "Sandrinard" è non solo un omaggio a San Leonardo, ma anche un tesoro visivo che preserva la memoria collettiva di una comunità unica.