Si separano le strade tra la Victoria Cross Ortona e Mister La Barba.

La società del Presidente Giampiero Misci ha comunicato in data odierna che l' ormai ex tecnico ortonese non sarà piu' alla guida della squadra biancorossa.

A giorni la società comunicherà il nome di colui che avrà il privilegio di guidare la squadra per la stagione 2024/2025, quella che segnerà il decennale della Victoria Cross Ortona .