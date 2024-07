“DALLA TERRA D’ABRUZZO” IL TERZO APPUNTAMENTO CON LA RASSEGNA “GIOVEDI IN TERRAZZA “ AL TOSTI

E’ già sold out il terzo appuntamento, quello di giovedì 1 agosto, nell’ambito della rassegna estiva “Giovedì in terrazza” organizzata dalla Compagnia dell’Alba, che dirige il Teatro Tosti.

In scena sulla terrazza d’Oriente, con il suo splendido affaccio sul mare, l’attore Sebastiano Nardone e le voci della Compagnia dell’Alba che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e parole nella terra d’Abruzzo. Saranno protagoniste della serata le poesie e le melodie di Dommarco, Albanese, Tosti e d’Annunzio.

La serata prevede la consueta combinazione di successo tra l’aperitivo alle 20 e a alle 21 lo spettacolo.

Per chi volesse approfittare, inoltre, per conoscere meglio la storia del Teatro Tosti, la struttura sarà aperta al pubblico per permettere visite guidate all’interno, dalle 18.30 alle 20.30.



Oltre alle serate del giovedì, le terrazze ospiteranno anche altri appuntamenti, concerti, letture, presentazione di libri.

Martedì 6 agosto, alle 21, saranno in concerto i Take four Saxofone, un giovane ed emergente gruppo vastese, dall’ indubbio talento, che vede Pasquale Di Frenza al sax contralto, Andrea Puglisi al sax soprano, Gerardo Cipolla al sax baritono, e Ivan Di Donato al sax tenore, mentre mercoledì 7 agosto, alle 19, la scrittrice Giulia Alberico presenterà il suo libro “Il segreto di Vittoria” in un evento svolto in collaborazione con la libreria Mondadori bookstore di Ortona. Dialogheranno con l’autrice la professoressa Patrizia Iarlori e l’attore Sebastiano Nardone.





Il programma completo è consultabile sulle pagine social del Tosti.

Per info e prenotazioni 085 4212125 Oppure whatsapp 334 1543833.



I biglietti sono inoltre acquistabili on line sul circuito ciaoticket, digitando “terrazza Oriente Ortona” Teatro Tosti.