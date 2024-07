L'ORTONA CALCIO SI APPRESTA ALLA NUOVA AVVENTURA DI PROMOZIONE CON UNA NUOVA GUIDA TECNICA E SQUADRA RINNOVATA

L'Ortona Calcio si appresta alla nuova stagione di promozione con una compagine ampiamente rinnovata e con una nuova guida tecnica .

E ‘ chiaro che nessuno si aspettava il cambio di allenatore visto che Colussi e’ stato un assoluto protagonista della scorsa stagione , ha grandissimi meriti a partire dal fatto che ha dovuto praticamente ripartire da zero visto che la squadra la scorsa stagione era stata completamente smantellata , il solo Lieti tra i big era ancora della partita mentre gli altri 10 undicesimi erano completamenti nuovi . Nonostante ciò Mister Colussi e' riuscito ad amalgamare una compagine che alla fine ha regalato grandi soddisfazioni arrivando addirittura a disputare i play-off e mancando per un soffio la promozione in Eccellenza che sarebbe stato un risultato straordinario viste le premesse .

Comunque purtroppo le dinamiche societarie sono imprevedibili e molte volte non dipendenti dalle proprie esclusive volontà e ci si ritrova , come in questo caso con una nuova guida tecnica , Mister Lalli , molto conosciuto sia come ex calciatore che come allenatore dove ha avuto modo di dimostrare ottime qualità e non ultimo il risultato del raggiungimento dei play-off alla guida del Francavilla .

In bocca al lupo al nuovo mister da tutta la nostra redazione , sono sicuro che riuscirà con la sua bravura a plasmare la nuova squadra che avrà molte uscite e nuovi arrivi fra cui molti giovani Ortonesi che hanno un buon prospetto ma che inevitabilmente avranno bisogno di un periodo di adattamento .

La sfida per il nuovo tecnico sarà difficile ma esaltante e sono sicuro che saprà galvanizzare l'ambiente sportivo Ortonese .

Uscite:

TARQUINI

DI PIETRO

ANAYA RUIZ

SALANOVIC

BRAGA

DONATELLI

DI PASQUALE

FERRARA

Conferme portiere:

SANTURBANO

Conferme difensori:

LIETI

CAPORALE

DI CASTELNUOVO

KOLLONI

FINIZIO

PALMARICCIOTTI

GIANCRISTOFARO

Conferme centrocampisti:

GIANDONATO

KONDA

NAPOLETANO

MAJO

PETACCIA

SELVALLEGRA

Conferme attaccanti:

COLAIEZZI

ROSATI

Nuovi arrivi:

DE DEO: Il portiere classe 1992 per la stagione 2024-25 sarà un giocatore gialloverde. Il nuovo numero uno ortonese vanta presenze in Serie C2, Serie D ed Eccellenza avendo vestito maglie prestigiose come quella del Pescara Calcio, Val di Sangro, Bellaria, Taranto, Chieti, Gaeta e Miglianico. Nell'ultima stagione ha indossato la casacca viola del Sambuceto in Eccellenza.

Arrivi in difesa:

MORO: difensore ortonese cresciuto nel settore giovanile dell'Ortona. Dopo le esperienze con Pescara Calcio, Francavilla Calcio e San Vito torna a Ortona

MORONI: cresciuto nel settore giovanile ortonese, ha fatto un anno e mezzo di prestito a Francavilla per maturare e ora è di nuovo con l'Ortona



Arrivi attaccanti:

PARAVATI: L'attaccante classe 2000 per la stagione 2024-25 sarà un giocatore gialloverde. La nuova punta ha vestito le maglie di Francavilla, Sambuceto, Lanciano, Villa,Spoltore, Alba Adriatica, Montegiorgio e negli ultimi due anni ha contributo alle vittorie dei campionati di Promozione di Cupello e Mosciano

CRISCOLO:L'attaccante classe 1995 per la stagione 2024-25 sarà un giocatore gialloverde. Il nostro nuovo bomber arriva ad Ortona dopo le esperienze in Eccellenza e Promozione con le maglie di River 65, Sambuceto, Torrese, Renato Curi Angolana, Villa. Lo scorso anno fino a dicembre è stato a Pianella e nel mercato invernale ha raggiunto mister Lalli a Francavilla.Nell'ultima stagione Alessio ha messo a segno 20 gol complessivi. Attaccante moderno e di categoria superiore, il nostro nuovo numero 7 sarà uno dei leader all'interno della squadra gialloverde

Come si può vedere dal quadro completo sopra esposto il Mister avrà un compito non facile ma esaltante perchè quando si rinnova così copiosamente ma con buoni prospetti i risultati positivi saranno gratificanti e regaleranno gioie inaspettate e quindi di valore nettamente superiore.

Il ritiro della compagine gialloverde partirà dal 1 agosto con due ore al giorno di allenamento . A tutta la compagine e a tutta la dirigenza va un mio personale ringraziamento per la dedizione che mettono e per l'esborso economico che per queste categorie e' abbastanza cospicuo .

Un ringraziamento a tutti i dirigenti che ancora una volta , con rinnovato ardore e con esborso economico non indifferente cercano di regalare agli sportivi ortonesi il meraviglioso spettacolo che rappresenta il calcio.

Amerigo Gizzi