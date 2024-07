Venerdì 12 luglio alle 21:30 a Ortona, sulla Passeggiata Orientale Piazzale Rosa dei Venti ( precisamente di fronte all'ex pub Halloween ) ci sarà la serata inaugurale per "diversamente Chiosco "

L’iniziativa mira a far trascorrere a persone con disabilità intellettive e/o relazionali momenti socializzanti di scambio, interazione, di confronto, con la cittadinanza locale e con i turisti attivando un servizio bar semplificato.

Nello specifico i ragazzi coinvolti somministreranno semplici bevande come caffè in cialde, creme fredde, granite, birre, con l'ausilio di macchinari automatici, sotto la supervisione e la collaborazione di educatori e volontari.

Le bevande verranno distribuite gratuitamente lasciando al cittadino la facoltà di sostenere il progetto sociale con un’offerta libera. Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare e avvicinare le persone alla disabilità e la disabilità alle persone, favorendo l'inclusione sociale attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi nella comunità locale.

Il main sponsor del DiversamenteChiosco è l'azienda Fantini vini che ha sposato nella sua totalità il progetto sociale ritenendolo meritevole di attenzione.

Il Diversamente chiosco è alla sua prima edizione nella città di Ortona.

L' APS Liberamente

ci tiene a rivolgere un ringraziamento “ al dirigente comunale Dott.Mastrangelo Luca e al suo staff, nonché al Commissario Prefettizio Dott. Braga per la disponibilità mostrata nel realizzare il Progetto sociale e un’attenzione in particolare vogliamo rivolgere alla cittadinanza di Ortona per la massiccia presenza di sostenitori, cittadini , esercenti ed aziende, che hanno mostrato una sensibilità e uno spirito di partecipazione al di la di ogni aspettativa. Grazie a tutti!! ”

c.s.