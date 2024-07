Servizio spiaggia persone diversamente abili al Foro di Ortona

Lo scorso 01 luglio, l'Avv. Domenico Barbone Paolini, fondatore del gruppo "Ortona - Foro, Postilli, Lazzaretto e Savini", su richiesta dei cittadini delle suddette frazioni, ha inoltrato una richiesta al Commissario Prefettizio per richiedere l'estensione, anche alla spiaggia della frazione Foro del Comune di Ortona, del servizio di assistenza alle persone con disabilità per l'accesso alle spiagge, già esistente e funzionante alla spiaggia dei Saraceni zona Porto di Ortona.

L'Avv Barbone Paolini, ritiene attuabile questo servizio anche lungo la spiaggia della Postilli-Riccio, la quale non è meno frequentata delle altre spiagge del litorale ortonese, per cui necessita di questo servizio utile per quelle persone che hanno bisogno di assistenza per poter accedere alla bellissima spiaggia della Contrada Foro.

Tale servizio, sicuramente non attuabile per quest'estate già avviata, sarebbe auspicabile almeno per il prossimo anno.

A tal proposito il Commissario Prefettizio ha già dato riscontro alla comunicazione PEC inoltrata dall'Avv. Barbone Paolini per cui si è in attesa di un appuntamento per un incontro al Comune.



c.s. Avv. Domenico Barbone Paolini