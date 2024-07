Alleanza per Ortona : associazione "fondata con i principi e lâ€™obiettivo di migliorare la nostra cittÃ "

Comunicato Stampa di "Alleanza per Ortona"

Lunedì 8 luglio 2024 si è tenuta la prima riunione di "Alleanza per Ortona", il movimento civico nato su iniziativa di Paolo Cieri, Simonetta Faraone e Fabrizio Leonzio, ex amministratori della nostra città, prontamente affiancati da Andrea Mangi, Pino Monaco ed Alessio Tombesi

La costituzione del movimento è avvenuta il 05 giugno 2024. All'incontro hanno partecipato anche altri amici interessati all'iniziativa.

L’Associazione è stata fondata con i principi e l’obiettivo di migliorare la nostra città, concentrandosi su tre aree principali:

1 - Turismo, per creare lavoro per le nuove generazioni.

2 - Potenziare servizi educativi e sportivi x dare assistenza alle famiglie e rendere più decorosa e serena la vita degli anziani.

3 - Sicurezza e decoro urbano.

Il movimento ha già richiesto un incontro con il Commissario Braga per discutere alcuni importanti temi riguardanti la sicurezza e il decoro urbano.

"Alleanza per Ortona" si propone di rispondere alle esigenze dei cittadini ortonesi e di apportare un rinnovato impegno nell'amministrazione della città. È già iniziato il confronto con le forze politiche locali per verificare se esistano i presupposti per creare una classe dirigente interessata ai nostri principi e a un programma chiaro per la nostra città, nel quale poter dare il nostro contributo.

Continuiamo a strutturare il nostro gruppo, invitando altri cittadini a partecipare, con l’intento di presentarci ufficialmente alla città alla fine dell’estate.

Il nostro presidente, Paolo Cieri, e il nostro segretario, Andrea Mangi, sono a disposizione per incontrare chiunque sia interessato al nostro movimento.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Paolo Cieri, Presidente

Andrea Mangi, Segretario