Assemblea Piccola Industria Confindustria Abruzzo

Giovedì 11 luglio 2024 ore 16.30 nella Sala Eden - Corso Garibaldi, 1 Ortona si terrà l’assemblea pubblica/ convegno di Piccola Industria Confindustria Abruzzo. Insieme per l'Abruzzo, Crescere nella sostenibilità Patto imprese /territorio per uno sviluppo armonico.

Giuseppe Ranalli Presidente Piccola Industria Confindustria Abruzzo e Vice presidente Nazionale Piccola Industria illustra le tematiche che verranno affrontate .



“Insieme per l’Abruzzo - Crescere nella sostenibilità: Patto Imprese/Territorio per uno sviluppo armonico” si terrà il giorno 11 luglio 2024 dalle ore 16:30 presso la sala Eden, Corso Garibaldi 1 a Ortona.

L’evento viene così presentato dal Presidente Giuseppe Ranalli: “Si affronteranno temi cruciali per la competitività industriale e turistica della regione Abruzzo e delle nostre imprese, con interventi da parte di importanti figure istituzionali e imprenditoriali, che hanno voluto accogliere il mio invito e a cui sono grato. Un confronto aperto a donne e uomini di impresa, alla cittadinanza, al territorio perché il dialogo sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale sia sempre il vero valore al centro del nostro essere e del nostro agire nel mondo."

Il programma prevede i saluti di Gianluca Braga - Commissario Prefettizio Comune di Ortona,

Salvatore Minervino - Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale,

Paola D'Angelo - Presidente Andaf Marche-Abruzzo-Molise, Francesco

Cancelli - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e gli interventi di

Mario Zanetti - Presidente Confitarma - Ad Costa Crociere, Daniele Kihlgren - A.D. Sextantio, Simona De Giorgio - Director, IS Delivery Management Aptar.

L’Abruzzo e la competitività industriale e turistica saranno al centro di una tavola rotonda con Flavio Amadori - Presidente Amadori Spa, Tiziana Magnacca - Assessore Regionale Attività Produttive Abruzzo, Graziano Marcovecchio - Presidente Pilkington Italia Spa, Silvano Pagliuca - Presidente Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Gennaro Strever - Presidente Cciaa Chieti Pescara.

Di Abruzzo come Regione europea dell’innovazione parleranno inoltre Giovanni Baroni - Presidente Nazionale Piccola Industria Confindustria, Pasquale Casillo - Presidente BdM Banca, Marco Marsilio - Presidente Regione Abruzzo e Aldo Patriciello - Deputato Parlamento Europeo.



Le conclusioni saranno a cura di Giuseppe Ranalli - Presidente Piccola Industria Confindustria Abruzzo. Modererà i lavori Nino Germano, giornalista.

L'evento è in fase di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La partecipazione è gratuita.