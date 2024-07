La rassegna estiva del Teatro Tosti

La Compagnia dell’Alba, per le serate di questa calda estate, rinnova l’invito ad una serie di appuntamenti sulle terrazze del Teatro Tosti. Dopo il successo della scorsa stagione, dal 18 luglio partirà la rassegna estiva “Giovedì in terrazza”, che parlerà del territorio, dando spazio agli artisti che sono espressione del comprensorio e della regione e che quest’anno avrà anche i sapori della nostra tradizione culinaria.

Si potrà infatti non solo assistere ad un evento esclusivo, ma anche gustare prodotti locali, in una cornice speciale con la vista mozzafiato che solo le terrazze del Tosti sanno regalare.

Le serate prenderanno il via alle 20 con l’aperitivo per il quale è necessaria la prenotazione, a seguire, alle 21, gli spettacoli di teatro e musica.

Per chi volesse, inoltre, conoscere i segreti di quello che è il fiore all’occhiello della cultura ortonese, il Teatro sarà aperto al pubblico per permettere visite guidate all’interno, dalle 18.30 alle 20.30.

Si comincia il 18 luglio con “I miei sogni sulla Maiella”, una lettura teatrale in musica dal libro di Paolo Sanelli a cura di Marco Manilla, edizioni Menabo, con Marcello Sacerdote.

Lettura, narrazione e canto con strumenti arcaici e tradizionali, con Sebastiano Giovannucci alla voce, organetti diatonici e toy piano. Si tratta del racconto della vita di Sanelli, per molti "nonno Paolino", pastore e poeta, anima grande della nostra Montagna Madre. Uno spettacolo che ne riporta in vita la voce per restituirla al cuore del presente.

Si prosegue giovedì 25 luglio con il quintetto musicale Antica barberia in concerto, giovedì 1 agosto Dalla terra d'Abruzzo, Sebastiano Nardone e le voci della Compagnia dell’Alba accompagneranno il pubblico in un viaggio nella tradizione , e il 22 agosto, a concludere gli appuntamenti del giovedì, ci sarà il folklore in jazz delle Albamò, Monja Marrone e Alberta Cipriani.

Oltre alle serate del giovedì, le terrazze ospiteranno anche altri appuntamenti, concerti, letture, presentazione di libri, per tutto il mese di luglio ed agosto. Il programma completo è consultabile sulle pagine social del Tosti.

Per info e prenotazioni 085 4212125

Oppure whatsapp 334 1543833.



I biglietti sono inoltre acquistabili on line sul circuito ciaoticket, digitando “terrazza d’Oriente Ortona” Teatro Tosti.