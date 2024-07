"Back to the real world", lo spettacolo conclusivo della UT Factory

Il 22 luglio alle ore 20.45 , l'impresa Unaltroteatro di Lorenza Sorino ed Arturo Scognamiglio, porta in scena lo spettacolo conclusivo del corso della UT Factory presso il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Ch).



Quanto hanno imparato e prodotto i ragazzi durante l'anno sarà una sorpresa per la platea ma il titolo dello spettacolo è sicuramente simbolico "Back to the real world", e a spiegare cosa accade quando "si ritorna alla realtà", ad avere contatti con le persone e a vivere le emozioni saranno proprio loro a darne prova: Irene Celli, Chiara De Cola Ballerini, Chiara De Dominicis, Elena De Marinis, Anastasia Fuschi Canzano, Gabriele Milone, Sara Nervegna, Stefano Petruzziello, Michele Sulkja, Elisa Totaro.



"Con quest'anno chiudiamo i primi due anni di corso per i ragazzi che hanno scelto di seguire un percorso articolato e che ha permesso loro di iniziare un approccio con le varie discipline del teatro e del cinema. 'Back to the real world' , questo il claim della campagna che ha accompagnato quest'anno la factory, non è un caso se la stessa frase l'abbiamo usata per il titolo dello spettacolo – spiega Lorenza Sorino che ne ha curato la regia. - Abbiamo lavorato proprio su questo ossia un ritorno al mondo reale, alle emozioni, agli incontri, e al confronto".

Si tratta di quel confronto che per troppo tempo, soprattutto ai più giovani, era mancato in tempo di emergenza sanitaria: è stato proprio il teatro come in questo caso a creare una nuova dimensione sociale e permettere ai ragazzi di imparare.

"Ci auguriamo con tutto il cuore che i ragazzi portino con loro un pezzetto di questo percorso fatto con noi e che un giorno gli torni utile per seguire la strada che avranno scelto di percorrere" – conclude l'attrice.

C'è tanta verità anche nella foto di Christian Bruni scelta per rappresentare l'appuntamento, dove c'è la protagonista Concetta Antonucci sopraffatta dall'isolamento ma pronta ad aprirsi al mondo e probabilmente ad aprirsi ad una nuova vita.

Il disegno luci è di Arturo Scognamiglio, video e musica di Fabiola Di Sipio, vocal coach Gabriella Profeta; la coreografia è di Tatiana Gamberoni.

L'ingresso è gratuito. Per info è possibile chiamare il 3454367809 o mandare una mail a info@unaltroteatro.com.



( Inserito nel riepilogo degli eventi dell'estate a Ortona 2024 .Clicca sul link per vedere gli altri gli eventi > https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/13086/estate-ortonese-2024 )