I commenti

Camillo D’Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva, lunedì 18 marzo 2024 ha rilasciato un suo commento in merito alle regionali abruzzesi 2024 e alla revoca della giunta del comune di Ortona. Vari gli argomenti affrontati da Camillo D’Alessandro: la nascita di Riformisti e Civici , l'analisi dei risultati delle preferenze espresse da Ortona alle regionali dal 2000 a oggi , come si va in regione, la regola di legare e collegare e non di isolare, il suo contributo ai risultati di Sonia albanese, i 1825 giorni a disposizione per rilegare Ortona con tutto ciò che è fuori Ortona, il veto alla candidatura di Camillo D’Alessandro , il ruolo che Riformisti e Civici assumerà a Ortona, la necessità dell’apertura di un un dibattito e di una verifica delle posizioni in campo, le criticità esistenti nella maggioranza e nella minoranza, l’invito a Ilario Cocciola per un'iniziativa di una riflessione pubblica, le considerazioni su come voterebbe la minoranza se si votasse domani, l’auspicio che ognuno torni nell'ambito di coalizioni coerenti, la disponibilità a dare una mano.

Osvaldo D'Intino, dirigente del Psi Ortona, venerdì 15 marzo, ha rilasciato un suo commento in merito alla revoca della giunta del Comune di Ortona, e nell’occasione ha annunciato che “ in un eventuale tavolo di centro sinistra presenterà un candidato sindaco “

Sonia Albanese, candidata alle regionali 2024 per il Partito Socialista Italiano nella lista "Riformisti e Civici", venerdì 15 marzo ha commentato i risultati delle regionali 2024

Valentino Di Carlo - Segretario provinciale “ Noi Moderati - Candidato alle regionali 2024, giovedì 14 marzo, ha commentato i risultati delle regionali 2024

