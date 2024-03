Revoca della giunta del Comune di Ortona - I commenti

Osvaldo D'Intino, dirigente del Psi Ortona, venerdì 15 marzo, ha rilasciato un suo commento in merito alla revoca della giunta del Comune di Ortona, e nell’occasione ha annunciato che “ in un eventuale tavolo di centro sinistra presenterà un candidato sindaco “

( clicca sui numeri per visualizzare direttamente alcuni i momenti chiave del video )

0:21 " giovedì in consiglio comunale una vicenda molto sgradevole per ortona e i cittadini di Ortona "

1:51 nella campagna elettorale si è vista anche della buana politica . il Psi ha fatto una campagna elettorale intelligente

2:54 3:24 questa amministrazione è giunta al capolinea

4:15 quando i partiti erano organizzati non poteva capitare che una persona ricattasse un'altra persona

4:36 c'era una disciplina di partito

6:01 a Sonia Albanese sono stati annullati dei voti

7:40 noi del Psi abbiamo innalzato il livello culturale della politica

9:58 noi pensiamo che la buona politica l'onesta politica il livello culturale della politica si innalzi a Ortona

10:27 Ospedale di Ortona - qualche errore il centro sinistra lo ha fatto,

11:21 ma voi in 5 anni che avete fatto ?

11:32 vediamo cosa farete ora

12:54 Marchegiano ha girato tutto il sistema solare

14:30 è giunto il momento di tornare seriamente a fare politica

15:32 abbiamo già in mente una campagna elettorale per le amministrative per presentare a Ortona un progetto

16:27 il Psi presenterà un candidato sindaco per Ortona

16:41 è un annuncio, il nostro candidato sindaco è una persona conosciutissima lontano ormai dai palazzi della politica