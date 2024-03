Le prospettive dell’enoturismo e la valorizzazione dei territori in Europa al centro del convegno organizzato a Montar in occasione dell'European Wine City Dionisio 2024.





Il Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino e Vicepresidente RECEVIN - European Network of Wine Cities e Sindaco di Tollo, Angelo Radica, martedì 19 marzo 2024, nel corso del suo intervento al convegno , ha illustrato i numerosi progetti realizzati dall’ associazione: Osservatorio sul Turismo del Vino, Concorso Enologico Internazionale, Migliore Pratica Urbanistica, Palio delle Botti, Formszione, ) .





Citta del Vino e Recevin sono presenti Mostar perché questa citta della Bosnia-Erzegovina è stata scelta come European Wine City Dionisio 2024.

Recevin, la rete europea delle citta del vino, di Portogallo Spagna Italia Grecia e Francia ogni anno sceglie le citta del vino e appunto la citta di Dioniso.

Ci saranno quindi un anno di eventi organizzati dalla Citta di Mostar.





Eventi, a partire dal marzo e fino a novembre, legati alla promozione del vino.





“ A Mostar si sono molto interessati a come gestiamo la produzione, l’aggregazione nei consorzi, nelle cantine, la capacità di far conoscere il vino e organizzare eventi - sottolinea Radica riscontrando l’apprezzamento ricevuto per - calici di stelle”





L’importanza dell’enoturismo viene, inoltre, confermato dal presidente con i numeri : “ 2,5 miliardi di fatturato e 14 milioni di enoturisti “ .