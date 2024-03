FERMENTO A PALAZZO DI CITTA' - ULTIMI SCAMPOLI DI VITA O ANCORA QUALCHE MESE CON L'OSSIGENO ?- ULTIMI GIORNI DI POMPEI IN AGGUATO

La conferenza stampa annunciata per ieri mattina alle 10.30 dal vice sindaco Cristiana Canosa alla luce dei risultati delle elezioni del governo Regionale abruzzese era un appuntamento importante per verificare anche eventuali ripercussioni sull'Amministrazione Ortonese .

Come e' notorio la Canosa era anche candidata per la lista Abruzzo Insieme in appoggio al candidato Presidente Luciano D'Amico .

Le sue aspirazioni erano davvero di una affermazione come consigliere Regionale considerando che le condizioni da cui partiva erano abbastanza positive per una eventuale riuscita , almeno queste erano le sue aspettative .

I voti da lei presi sono stati 1513 e come lei stessa afferma e' un buon risultato ma non ottimo e comunque non sufficienti . Secondo i dati complessivi gli sono mancati all'incirca 250 voti per raggiungere l'obbiettivo .

Il rammarico traspare sia nelle sue parole e sia nel tono in cui vengono dette ma quest'ultimo dettaglio e' solo un'impressione soggettiva e quindi quello che conta e' solo cio' che ha detto .

Dico subito che chiunque si presenta al giudizio dei Cittadini va elogiato perchè sottoporsi al loro vaglio non e' semplice ne economicamente e ne moralmente , quindi un ringraziamento alla Sig.ra Canosa mi sento sinceramente di darlo come anche a tutti gli altri candidati .

Quello che però credo sia la cosa più importante ora , visto che e' acquisito che nessun candidato ortonese e me ne dispiace moltissimo e' riuscito nell'intento di portare la nostra rappresentanza in consiglio Regionale , e' l'influenza che può avere sulla tenuta amministrativa del Sindaco Leo Castiglione .

Sappiamo che l'azzeramento di Giunta operata per l'ennesima volta dal Sindaco nel giro di circa un anno consegna una precarietà sostanziale che ormai e' evidente anche “ fuori casa ” ossia nei consessi sopra comunali che davvero sono stupiti di come un Sindaco dopo manifestazioni reiterate un giorno si e l'altro pure di profondo disagio dei suoi stessi compagni di viaggio non rassegni le sue dimissioni , gesto conseguente e doveroso a questo sfacelo .

Ora si e' capito che il Sindaco non si dimette , ma mi auguro che ci stupisca , sperando che nessuno osi sfidarlo ma sinceramente non vedo come possa fare paura a qualcuno , parlo politicamente naturalmente , e la sua inaudita resistenza lascia davvero perplessi ed esterrefatti . Rimanendo al proprio posto e' evidente che ogni sua responsabilità la fa ricadere sugli Assessori , in pratica il Generale da gli ordini e chi li esegue ne e' responsabile . Credo sia evidente , grave e non scusabile questo suo atteggiamento .



La Canosa ha detto esplicitamente che questi ultimi due anni sono stati da lei vissuti talmente male che laconicamente afferma : “ mi hanno messo KO ” . Cita il fatto che in questo periodo ci sono stati ripensamenti , tradimenti , accuse anche personali che hanno sicuramente inciso anche sui risultati da lei ottenuti in questa elezione regionale . Mi sembra che sia un riconoscimento della “ sofferenza ” da lei patita per portare avanti il suo mandato e pare dire o almeno parrebbe far intuire che quello che sta dicendo o facendo ora lo doveva fare prima ma che la responsabilità che gli hanno sempre insegnato e le votazioni regionali non glie l'hanno consentito .

Non posso che fare considerazioni e supposizioni considerando che la stessa Canosa non e' stata completamente esplicita e quindi le interpretazioni su quello che realmente voleva comunicare può essere diversa a seconda di come la si analizza ma a me e' sembrato volesse comunicare , quando afferma che ringrazia tutti gli amici e i cittadini che gli sono stati vicini , un momentaneo ritiro , ripeto solo momentaneo , in vista di altre sfide che non dovrebbero essere lontane ed infatti dice che e' sempre a disposizione di questa Città . Vuole proporsi come prossimo Sindaco ?

Dicevo sopra che si possono fare solo supposizioni su quello che realmente volesse dire , infatti lei non ha voluto che gli si facessero domande e questo potrebbe anche significare che l'alone di mistero che realmente e' rimasto sulle sue intenzioni sia stato voluto e non casuale .

Credo che un allargamento della Maggioranza sia ragionevolmente da escludere anche se in politica nulla può essere dato per scontato e il risultato ottenuto alle Regionali dimostra che questo stato di cose e' altamente nocivo per la Città ma anche per gli stessi protagonisti e quindi e' lecito pensare che logorarsi ulteriormente non vale la pena per chi pensa di riproporsi .

La Canosa che e' persona intelligente credo che abbia compreso appieno che continuare il suo mandato non sia più nelle sue corde e quindi forse si prenderà una pausa per ricaricarsi e magari tornare in un secondo momento protagonista , almeno questo e' ciò che mi pare d'intuire . Se fa la cosa giusta o meno naturalmente e' una sua scelta ma dal mio punto di vista ritengo che la scelta migliore , secondo il mio modesto parere , sarebbe stata come lei stessa sottolinea averla presa prima . Comunque ora siamo a questo punto e credo che le alternative ad andare tutti a casa siano esaurite ma anche perchè la cittadinanza e' stufa di queste ipocrisie di “ non m'interessa la poltrona ” quando ormai anche le “ pietre della vigna ” sanno il contrario .

E' da tempo che invoco la saggezza di un consigliere , da me classificato come EROE , che salvi la Città ma sembra che siamo giunti ad un livello di decadimento politico tale che gli addetti ai lavori paiano preferire tradimenti politici a gesti eroici . Io sarò “ l'ultimo dei moicani ” ma continuo a pensare il contrario e quindi chiedo che chi ha cominciato l'opera , per me altamente meritevole , non rimanga a metà dell'opera a la finisca senza meno della serie “ meglio tardi che mai ”.

Ultim' ora : si vocifera che il Sindaco stia cercando d'imbarcare qualche altro passeggero sul suo Titanic ma evidentemente non capisce che eventuali “ traditori politici ” sono finiti e non ne troverà più . " Gli ultimi giorni di Pompei si avvicinano ? ”

Amerigo Gizzi