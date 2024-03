Regionali 2024 , revoca della giunta del Comune di Ortona - I commenti

Camillo D’Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva, lunedì 18 marzo 2024 ha rilasciato un suo commento in merito alle regionali abruzzesi 2024 e alla revoca della giunta del comune di Ortona.

Vari gli argomenti affrontati da Camillo D’Alessandro: la nascita di Riformisti e Civici , l'analisi dei risultati delle preferenze espresse da Ortona alle regionali dal 2000 a oggi , come si va in regione, la regola di legare e collegare e non di isolare, il suo contributo ai risultati di Sonia albanese, i 1825 giorni a disposizione per rilegare Ortona con tutto ciò che è fuori Ortona, il veto alla candidatura di Camillo D’Alessandro , il ruolo che Riformisti e Civici assumerà a Ortona, la necessità dell’apertura di un un dibattito e di una verifica delle posizioni in campo, le criticità esistenti nella maggioranza e nella minoranza, l’invito a Ilario Cocciola per un'iniziativa di una riflessione pubblica, le considerazioni su come voterebbe la minoranza se si votasse domani, l’auspicio che ognuno torni nell'ambito di coalizioni coerenti, la disponibilità a dare una mano.

( clicca sui numeri per visualizzare direttamente alcuni momenti chiave del video per meglio seguire i vari argomenti affrontati )

" 0:30 Molto contenti dei risultati, più o meno 3000 voti

1:15 il 63 % di chi ha votato " Riformisti e Civici "non ha espresso preferenze a Ortona

2:05 Sonia Albanese rappresenta la vera novità

3:01 su questo risultato si può costruire un secondo tempo del nostro impegno

3:14 l'analisi dei risultati degli ultimi dal 2000 alle ultime regionali

3:36 Un ortonese in regione

4:22 i risultati delle preferenze su Ortona dal 2.000 ad oggi

6:11 non si va in regione con i voti di un solo comune , la regola è la fatica della politica, legare e collegare non nell'isolare

7:13 5 volte Ortona ha avito rappresentanti in regione

7:40 si lavora per cinque anni e tu tutto il territorio regionale Possiamo tornare ad avere il diritto alla regione ? si

7:43 io comincio da subito , ci sono 1825 giorni a disposizione, per rilegare Ortona con tutto ciò che è fuori Ortona, per avere la forza e non la speranza

8:57 l'astensionismo a Ortona, non si è avvertito il richiamo della foresta all'ortonesità

10:13 il campanile vale per le comunali "

11:11 il contributo di Camillo D'Alessandro ai risultati ottenuti da Sonia Albanese "

12:08 Sonia albanese è stata l'unica che ha avuto il coraggio di fare un comizio ha avuto rispetto abbiamo fatto politica più che fuochi di artificio

13:17 il piano B

13:57 Abruzzo Insieme è nata come lista di civici e degli amministratori civici che non hanno partiti è diventata una lista un rifugio "

15:06 alla candidatura di Camillo D'Alessandro c'è stato un no dei candidati della lista " hanno detto se venite qua rischiate voi di fare primi "

16:02 " nessuno di quelli che hanno messo i veti è stato eletto "

19:22 La revoca della giunta a Ortona "

20:10 non mi sono pentito di aver sostenuto il sindaco di Ortona

20:54 continuerò a dare una mano

22:28 non ho litigato con il sindaco ne con Canosa , non l'ho sostenuta , non l'ho capita in alcuni passaggi della campagna elettorale

22:50 chiedere i voti sulla ortonesità, per cui quelli che ci stavano prima non sono di Ortona , lo dicono lei e Gianluca Coletti

23:28 non ho visto la grande solidarietà dell'amministrazione comunale

23:45 il mio rapporto politico con l'amministrazione comunale finisce quando nomina Marchegiano assessore

25:17 era candidato a fare la storia si è ridotto a fare la cronaca politica

27:07 non so che cosa augurare a questa amministrazione , e condannata a fare l'ordinaria amministrazione Il ruolo di Riformisti e Civici a Ortona "

30:14 Riformisti e Civici a Ortona non può essere solo Italia Viva e PSI. può essere molti di più

30:58 dobbiamo aprire un dibattito e verificare le posizioni in campo

31:38 c'è una regola in politica : quando devi fare una cosa prima che proporti tu, te la devono chiedere

31:54 ci sono le condizioni per coinvolgere anche nuove leve, se tu dai un massaggio vieni a costruire la casa perché sei padrone e non sei ospite possiamo fare delle cose anche nuove a Ortona

32:31 la crisi ha creato molte frizioni in un campo e in un'altro

32:40 la maggioranza ...

32:52 la minoranza ... Ilario Cocciola ... solo Ortona nella testa ha solo Fratelli d'Italia nella testa

33:38 Ilario Cocciola ha diritto a un'iniziativa di una riflessione pubblica

34:24 la minoranza, se si votasse domani, si presenterebbe insieme ? penso di no

34:56 penso che ognuno torni nell'abito di coalizioni coerenti, il più possibili rinnovate e su questo io darò una mano ce ci sono le condizioni "

La riflessione di Camillo D'Alessandro

Ortona, una riflessione sui numeri per poter arrivare a delle conclusioni, le cose da fare. Entriamo nel merito ripercorrendo le elezioni regionali da 25 anni a questa parte. Di seguito i risultati delle preferenze su Ortona dal 2000 ad oggi, ho indicando i due più votati.

- Elezioni regionali 2000 1) Coletti Tommaso (Popolari) : 1946 voti (eletto) 2) De Nardis (PDS): 1604 voti

- Elezioni regionali 2005 1) Di Martino (DC-Udeur): 1604 voti 2) D'Alessandro Camillo (Margherita) : 1486 voti (eletto)

- Elezioni Regionali 2008: 1) Di Nardo Pasquale (Popolo delle Libertà): 1174 voti 2) D'Alessandro Camillo: (PD): 1018 voti (eletto)

- Elezioni regionali 2013: 1) D'Alessandro Camillo (PD): 1183 voti (eletto) 2) Maria D'Alessandro (Abruzzo civico): 485 voti

- Elezioni 2019 1) Guarracino (Lega) : 1325 voti 2) Giorgio Marchegiano (Abruzzo Insieme): 1165 voti

- Elezioni regionali 2024 1) Vanni (Fratelli d'Italia): 2075 voti 2) Canosa (Abruzzo Insieme): 1513 voti

(Tutti i voti indicati sono solo su Ortona, poi l'elezione è dipesa dai voti totali presi in tutta la Provincia, io e Tommaso siamo arrivati al massimo sugli oltre 6000 voti )

Intanto una premessa generale: chi è di Ortona, elettoralmente parlando, lo stabiliscono gli ortonesi con il voto, e gli ortonesi hanno stabilito che in 5 elezioni successive (in 25 anni) Ortona fosse rappresentata in Regione, due volte da Tommaso (eletto anche nel 1995) e tre volte da me... In queste ultime elezioni regionali i candidati più votati nella Città, hanno ottenuto uno straordinario risultato ed Ortona francamente non poteva fare di più. Ma di tutte queste tornate elettorali solo io e Tommaso Coletti siamo riusciti ad entrare in Consiglio regionale. Ed è questo il punto. Può anche succedere di farcela solo con i voti del tuo Comune, ma è necessario legare e collegare altro, è necessaria la fatica della politica, che si fa ogni giorno, per 5 anni, in tutta la Provincia, Comune per Comune. Questo ha fatto Tommaso, questo ho fatto io.

Abbiamo 1825 giorni dal 10 Marzo per provare a ricucire Ortona con l'ortonese ed allargare le maglie per riprenderci il diritto alla Regione.

Io, noi, siamo in cammino.