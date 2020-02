IL SINDACO , EX PALADINO DI ORTONA , E' SILENTE SU TUTTO , PORTO E OSPEDALE DIMENTICATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Porto, ospedale e silenzi al tempo del Coronavirus

Evitare allarmismi per ragionare in modo lucido. Questo impone l’emergenza Coronavirus così, se vogliamo parlare in modo semplice, razionale e serio allora c’è da fare una riflessione che ci riguarda come città.

Parlo del Porto di rilevanza Nazionale e di un Ospedale ridotto ai minimi termini. Inizio con una domanda - che ripropongo a distanza di due anni - : chi si occupa della sanità marittima? Chi deve far rispettare quelle procedure sanitarie di sicurezza? E chi deve intervenire? Domande semplici che ogni cittadino si fa, ma che non trovano risposte. Non le trovano perché le maglie dei controlli e degli eventuali interventi sono così ampie che appaiono o, forse, lo sono davvero, inesistenti e attuate solo in caso di infortunio.

È un problema che posi due anni fa, quando chiesi in Consiglio comunale di scongiurare il declassamento del Pronto soccorso dell’Ospedale e allora il sindaco Castiglione assecondando i voleri regionali disse che non cambiava nulla.

Così oggi abbiamo un porto dove in assenza di controlli veri e costanti entra ed esce merce (anche ecoballe) e arriva personale marittimo da ogni dove. Possibile che uno scalo marittimo di queste dimensioni, a garanzia di chi ci lavora, arrivi o parta e dei cittadini tutti non debba avere come riferimento un vero Pronto soccorso e un Ospedale pienamente efficiente? Due anni fa ottenni una non risposta accompagnata da qualche battuta polemica.



Oggi temo - emergenza o meno - si continuerà a far finta di nulla. I tempi cambiano ma le responsabilità dei troppi silenzi rimangono.



#Ortona #Ospedale #Porto #ProntoSoccorso #Silenzi

POLIDORI PEPPINO CONSIGLIERE COMUNALE C.S