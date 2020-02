Coronavirus - l’Ordinanza Regionale - il decalogo - Al momento in Abruzzo non si registrano casi positivi al virus.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha emanato un'ordinanza per la prevenzione dell'emergenza Coronavirus ricalcando, sostanzialmente, le linee contenute nel decreto del governo e nelle direttive del Ministero della Salute.



Il Comune di Ortona ha anticipato quanto previsto dall'ordinanza regionale, infatti, come annunciato qualche tempo fa, questa mattina hainiziato il montaggio di erogatori di gel disinfettanti nelle scuole e negli uffici pubblici.

La distribuzione continuerà anche nei prossimi giorni. Inoltre come chiesto dal Sindaco Castiglione giorni fa i locali pubblici devono dotarsi di gel disinfettante da mettere a disposizione non solo degli operatori ma anche dei clienti.



Domani il comune distribuirà a tutti i locali pubblici questo decalogo da esporre visibilmente.

( clicca qui per scaricarare il decalogo in versione pdf )

Come si legge nell'ordinanza NON sono previste al momento chiusure di scuole,uffici e luoghi di aggregazione.

Il Servizio Prevenzione e Tutela della salute della Regione Abruzzo comunica che sono risultati tutti negativi al virus Covid 19, i 12 campioni biologici esaminati dall’Istituto Spallanzani di Roma (a cui sono stati inviati in questa occasione per questioni di natura tecnica e non sanitaria) e relativi ad altrettanti pazienti presi in carico dal sistema sanitario abruzzese.

Al momento, dunque, in Abruzzo non si registrano casi positivi al virus.

Il testo dell 'ordinanza

( Clicca quì per scaricare l 'ordinanza in formato pdf )

