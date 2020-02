Trasferta insidiosa per il Victoria Cross Ortona in quel di Monteodorisio

Nella settima giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria, trasferta difficile, ma non impossibile, per il Victoria Cross Ortona che va a Monteodorisio per sfidare l'Odorisiana, domenica alle 15.00 . Una squadra ben attrezzata che è quarta in classifica ed in piena lotta per i play off che potrebbe garantire loro un posto in Prima Categoria. Un campo difficile da espugnare, quest'anno per loro cinque vittorie e tre pareggi, e sono anche la migliore difesa del girone. Una cosa però è certa, la squadra di Mister Palmieri si presenterà in un buono stato di forma e andrà sicuramente a vendere cara la pelle pur di riportare a casa un risultato positivo. Per gli ortonesi saranno assenti per infortunio Annecchini e Basilisca mentre rientra dalla squalifica Scarinci.