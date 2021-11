Domenica 21 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Eden due presentazioni .

Il 21 novembre, dalle ore 17:30, presso la Sala Eden una doppia presentazione.

La Libreria Moderna presenta l'opera prima dell'autore ortonese Stefano Scibilia " Il Fiato di Dio".

“ Com'è possibile che in India, all'epoca di Cristo, avessero tra le mani le istruzioni per la costruzione di un ordigno nucleare? E perché il volto impresso sulla Sacra Sindone non appartiene a quello di Gesù ma a un uomo misterioso che gli somigliava in modo incredibile? “ - queste le domande del thriller storico di Stefano Scibilia -

“Qualcuno è disposto a uccidere per scoprirlo e sarà il professore Giulio Streller, insieme con un team di ricercatori degli Archivi Vaticani, a sciogliere l'enigma del Fiato di Dio. Una corsa contro il tempo tra indovinelli e chiese enigmatiche, nel mezzo di una sanguinosa battaglia, per evitare che i nazisti possano appropriarsi di un'arma di distruzione di massa di proporzioni bibliche. “

Alcuni passi del libro saranno letti da Eliana De Marinis e Tommaso Bernabeo, attori della

Compagnia NoveZeroSei Teatro – Aps.

NoveZeroSei, è la nuova compagnia teatrale nata ad Ortona da un'idea di Eliana De Marinis, Dario Iubatti e Tommaso Bernabeo,e che ha preso vita ufficialmente il 14 ottobre.

"NoveZeroSei – ha spiegato il presidente Tommaso Bernabeo, diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino - sono tre numeri simbolici che ci rappresentano: 0 è l' infinito che è anche la donna, come Eliana, 6 l'oscurità, un ambito che mi è affine, 9 la razionalità di Dario, tre caratteri diversi che si sono trovati nel prefisso di Ortona". NoveZeroSei era il prefisso telefonico ortonese.

In coda all'evento, ci sara la presentazione ufficiale della Compagnia NoveZeroSei: gli artisti della Compagnia raccontarenno di loro e dei loro progetti.