Da un'idea degli artisti Tommaso Bernabeo, Dario Iubatti ed Eliana De Marinis nasce la Compagnia Teatrale NoveZeroSei.

La compagnia prende vita ufficialmente il 14 ottobre, dopo un lavoro preparatorio di mesi. NoveZeroSei, che era il prefisso telefonico ortonese, indica la territorialità della compagnia, che ha la sua sede legale in città, ma che ha l'intento di aprirsi all'esterno collaborando, quindi, non solo con le realtà che già lavorano sul territorio, ma anche con tutti quegli artisti che operano fuori regione e con cui i tre artisti hanno avuto e hanno rapporti professionali.

"NoveZeroSei - spiega il presidente Tommaso Bernabeo, diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino - sono tre numeri simbolici che ci rappresentano: 0 è l' infinito che è anche la donna, come Eliana, 6 l'oscurità, un ambito che mi è affine, 9 la razionalità di Dario, tre caratteri diversi che si sono trovati nel prefisso di Ortona".

Tanti i progetti in cantiere inerenti ovviamente il teatro, comune denominatore dei tre artisti che pur essendo giovanissimi hanno una lunga esperienza artistica alle spalle, ma non solo. L'intento è quello di aprirsi ad altri settori quali cinema, letteratura, fotografia risvegliando nel pubblico ortonese un interesse per la cultura che potrebbe sembrare sopito e cercando di attirare l'attenzione anche di quella fetta di pubblico abruzzese che sceglie di passare il proprio tempo libero altrove rispetto a Ortona.

"Un sodalizio - spiega ancora Bernabeo - che si fonda su un rapporto di amicizia che dura da tempo, sul rispetto reciproco e anche su una certa diversità di carattere che può essere l'elemento arricchente della nostra compagnia. Rispetto che c'è tra noi e che sarà il perno dei rapporti che andremo a instaurare con i collaboratori, che saranno tutte figure professionali".

Tanti i progetti in cantiere, come spiega Dario,diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico": "Faremo non solo attività qui in città, ma andremo, ad esempio, a vedere spettacoli teatrali che non riescono ad arrivare ad Ortona, organizzeremo laboratori teatrali estivi con i ragazzi neo diplomati, metteremo in scena spettacoli con la nostra regia o sotto la regia di altri artisti".

Con un occhio anche al cinema che è un settore in cui si è formata Eliana, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. "Partiremo dalla preparazione dei singoli per offrire al pubblico un risultato apprezzabile dal punto di vista della qualità artistica. La nostra compagnia vuole essere non solo una fabbrica di idee ma anche un luogo di socializzazione".

Questo l' organigramma : presidente Tommaso Bernabeo, vice presidente Dario Iubatti, tesoriera Eliana De Marinis.