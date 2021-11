“IO (R)ESISTO” : dare voce agli atti di resistenza delle donne nel loro percorso di uscita dal circolo della violenza.

Donn.è, Associazione di Promozione Sociale-Centro Antiviolenza di Ortona, promuove dal 20 al 30 novembre 2021 la campagna di sensibilizzazione “IO (R)ESISTO”.

Lo slogan vuole dare voce agli atti di resistenza delle donne nel loro percorso di uscita dal circolo della violenza.

Molte le attività, gli incontri e gli eventi live e on line in programma, che prevedono il coinvolgimento dei Comuni di Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro e Tollo con l’obiettivo di attivare le diverse comunità locali.

Si inizia sabato 20 novembre, on line, con l’incontro “Gender Gap” dedicato a studenti dell’istituto d’istruzione superiore “A. Volta” Francavilla-Ortona, evento che sarà replicato il 24, 25 e 26 novembre con l’istituto d’istruzione superiore “Acciaiuoli-Einaudi” di Ortona e l’istituto comprensivo “N. Nicolini” di Tollo.

Il 24 novembre, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Fossacesia, presso il teatro comunale di Fossacesia "Nino Saraceni", un incontro/evento dal titolo "Resisto/Esisto" per riflettere sulla giornata contro la violenza sulle donne.

Il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, alle ore 21.00, presso il Teatro Tosti di Ortona ci sarà lo spettacolo teatrale “Emancip(h)ate”, della Compagnia Teatro al Femminile, una realtà di giovani artiste da tutta Italia che con il loro lavoro si fanno promotrici di una riflessione sui temi della parità di genere, del contrasto ad ogni forma di violenza e violazione dei diritti delle donne.

Alcuni degli appuntamenti sono stati ideati anche grazie alla collaborazione di realtà associative come il Rotary Club di Lanciano, promotore, il 26 novembre, del Convegno “SILENZIO NON FA RIMA CON VIOLENZA", strumenti di oggi a tutela delle donne per una piaga di ieri e di oggi, tra i relatori il Dott. Fabio Roja, la Dirigente Enrica Delfini e il Prof. Massimo Di Giannantonio.

Domenica 28 novembre alle ore 9.30 con partenza da Piazza della Repubblica, sarà la volta della Camminata di Sensibilizzazione di 6 km nel centro città di Ortona, pensata e organizzata con l’Associazione Ortona for Runners.

Gli eventi si concludono il 30 novembre con un’importante incontro tecnico con la rete territoriale di Ortona presso la sala consiliare del Comune, organizzato con il centro antiviolenza Non sei Sola.

Per info sulle attività: info.apsdonne@gmail.com o sulla pagina FB: DONN-è o seguendo il link:https://fb.me/e/1sIC3WOJ3?ti=cl