Premio di poesia in spiaggia “ La Riccetta “: il sole , la vita ed il mare , San Lorenzo , i ricordi del passato in spiaggia, la nostalgia, il futuro.

Giunto alla Terza edizione il Premio di poesia in spiaggia “ La Riccetta”, il concorso è stato fondato dall'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano nel 2018, in memoria di Eugenio e Anna Bomba, co-fondatori dello stabilimento balneare La Riccetta, in località Lido Riccio a Ortona.

Maria Carmela Sciocchetti è stata la vincitrice della prima edizione, Danila Valentinetti la vincitrice della seconda edizione. Per la terza edizione le iscrizione sono aperte sino al 22 agosto.

Eugenio Bomba ,

che fondò la Riccetta negli anni '70, era anche falegname e poeta, e pubblicò un romanzo intitolato “La legge di Roma” ;

l'autore Attilio Alessandro Ortolano,

l'ideatore del premio, ha recentemente pubblicato il suo terzo romanzo: Ossigeno (Augh! Edizioni, 2020), in precedenza ha pubblicato con la casa editrice La Gru “Il cuore che abito – altrove si ride” (2018) e “Bellezza e Crudeltà” (2015); ed a partire da questa passione comune, e per un sentimento di affinità di animo con Bomba , una persona che effettivamente non ha avuto mai la possibilità di conoscere, ha deciso di creare questo concorso.

Per partecipare al premio, è possibile inviare il proprio componimento entro il 22 asoto, all'indirizzo info.premiolariccetta@gmail.com , o al numero 3281633845. E' possibile anche la consegna a mano presso lo stabilimento balneare .

Luciano Emiliani, attore e scrittore , dal “ Capanno di Ulisse “ , che sorge nei pressi dello dello Stabilimento balneare la Riccetta , illustra il premio, i temi e le modalità di partecipazione:

Appuntamento al 29 agosto alle 17 per conoscere il vincitore della terza edizione del " Premio la Riccetta " , presso l'omonimo stabilimento balneare al Lido Riccio - Ortona