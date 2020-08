Come ogni anno per il giorno del 15 agosto sono previsti controlli sulle spiagge e il demanio nell'ambito dei servizi di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica. Controlli che riguarderanno il commercio abusivo sulle spiagge, la sicurezza dei bagnanti, le attività di vigilanza sulla costa e in mare e avranno particolare attenzione sul rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e sulle misure anti covid. Insieme all'attività del personale della Guardia Costiera di Ortona impegnato nell'operazione "Mare Sicuro", disposto per la stagione balneare dal Comando Generale delle Capitanerie, quest'anno l'amministrazione comunale ha partecipato al progetto promosso e finanziato dal Ministero dell'Interno e da quello dello Sviluppo economico "spiagge sicure 2020", per il contrasto all'abusivismo commerciale sulle spiagge e soprattutto per il rispetto della normativa anti covid.

Nell'ambito di queste attività per la giornata di ferragosto il comandante della Capitaneria di Porto di Ortona C.F. Cosmo Forte e il comandante della Polizia municipale Magg. Livio Feragalli, hanno previsto un servizio coordinato sull'intera costa ortonese che vedranno impegnate due pattuglie, sia di mattina che di pomeriggio.

Oltre ai normali controlli sul demanio marittimo e sulle attività connesse, particolare attenzione sarà posta nella vigilanza della corretta fruizione delle spiagge libere, come pure sui tratti di spiagge gestiti dagli operatori balneari e proprio in questi giorni è iniziata anche la distribuzione sulle spiagge e nelle attività del territorio, del materiale informativo

realizzato dal Comune di Ortona, relativo al progetto spiagge sicure.

«L'attenzione è massima – ricorda il sindaco Leo Castiglione – e ringrazio l'impegno del personale della Polizia municipale, Capitaneria e Forze dell'ordine per assicurare la massima sicurezza sulle nostre spiagge. Un risultato che può essere raggiunto anche grazie alla collaborazione di cittadini e turisti e quindi in questo particolare momento, l'invito è quello di attenersi alle prescrizioni previste per contrastare la diffusione del covid».

«La sinergia operativa posta in essere tra la Guardia Costiera e la Polizia Locale – dichiara il comandante Cosmo Forte - costituisce un consistente valore aggiunto per la tutela della legalità sul territorio e per la sicurezza dei tanti vacanzieri che in questi giorni affollano il litorale di Ortona».