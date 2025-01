Incontro al comune per discutere sulla situazione del comparto del commercio cittadino e valutare, con le associazioni dei commercianti, le iniziative per rivitalizzare il centro della città.

Il commissario straordinario Gianluca Braga, con il dirigente del I° settore Luca Mastrangelo, lunedì 13 gennaio, ha incontrato i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Ascom, in rappresentanza dell’intero comparto del commercio cittadino.

L'incontro , indetto dal Commissario, è stato un’occasione per fare il punto della situazione sull’andamento del settore e per valutare possibili forme di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di rivitalizzare il centro della città.

“ L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione ed ha costituito il momento iniziale di un percorso che dovrà ora proseguire, definendo nel dettaglio le iniziative da attuare nei prossimi mesi" si legge in una nota diramata dal comune, dove si annuncia anche che “ Il Commissario tornerà ad incontrare prossimamente le tre sigle, per discutere le proposte che saranno presentate. “

Massimo Spada, Presidente di Ascom Abruzzo Ortona ,

sottolinea che “ nell' incontro con l'amministrazione, ci hanno rinnovato la fiducia per la collaborazione nell'organizzazione dei prossimi eventi legati al Carnevale, Pasqua e Perdono.... . Abbiamo discusso alcune idee, ma è una fase embrionale e di riflessione, tenendo conto che questa collaborazione è sempre legata all'autogestione economica “

Stefano Iarlori presidente di Confesercenti Ortona

assicura “Nei prossimi giorni ci confronteremo tra le associazioni per vedere come procedere , ovviamente siamo consci della particolare congiuntura economica che tutte le attività stanno vivendo per cui faremo le dovute riflessioni. ”

Fioralba Castellano, consigliera provinciale di Confcommercio

ha raccontato quanto si è detto nell'incontro :

evidenziando come la sfida sia quella di “ ideare un evento nuovo che definisca la citta di Ortona “.

La consigliera provinciale di Confcommercio, il 30 dicembre, aveva già fatto notare che “ l’economia delle botteghe di vicinato rappresenta la cartina tornasole, lo specchio fedele dell’economia della città! “ ( clicca qui per leggere ) nell'occasione invita a “ vivere il presente proiettati nel futuro ” .

“Ora- conclude - si dovrà discutere e scrivere un progetto da condividere con gli altri colleghi “ . Non ci le date per concretizzare le iniziative, ma c’è ” la consapevolezza che i tempi non possono essere lunghi "