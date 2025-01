La Nazionale di ciclismo paralimpico in raduno a Francavilla al Mare

Francavilla al Mare è tornata ad ospitare, da ieri, 14 gennaio, e lo farà fino a domenica 19 gennaio prossimo, il raduno della Nazionale di ciclismo paralimpico, organizzato su richiesta del commissario tecnico Pierpaolo Addesi (nella foto), riconfermato nell’incarico su strada, dopo i successi alle Paralimpiadi di Parigi, e da poco nominato, dalla Federazione Ciclistica Italiana, anche commissario tecnico per il settore paralimpico su pista.

Il raduno vede la partecipazione di alcuni dei migliori atleti italiani del settore, convocati per un periodo di allenamento intensivo e di preparazione specifica.

“Stiamo lavorando – dice il ct – per mettere su una squadra rinnovata e competitiva, che possa dare il meglio nei prossimi appuntamenti sportivi e in quelli degli anni a venire. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per il consolidamento delle prestazioni e per il rafforzamento dello spirito di squadra, in un contesto altamente professionale e motivante – aggiunge Addesi -. Obiettivo è quello di costruire, con nuovi innesti, un gruppo di ciclisti più numeroso, sia per la strada che per la pista”.

Tra i convocati quattro nomi nuovi e figurano, per la prima volta, tre abruzzesi, tra cui Ilenia Colanero, di Lanciano, anche campionessa di apnea e di nuoto pinnato; Danilo Giorgio, originario Rocca San Giovanni e residente a Vasto; la guida Francesco Di Felice, originario di Pescara e residente in Toscana. Tra le new entry il marchigiano Riccardo Stacchiotti. Altri nuovi nomi si aggiungeranno nei prossimi appuntamenti.

Tutti i convocati: Agostini Marianna (Active Team La Leonessa); Andreoli Federico (Active Team La Leonessa); Bissolati Elena (Biesse – Carrera – Premac); Cadei Riccardo (Team Equa); Ceci Francesco ( A.S.D. Team Ceci); Colanero Ilenia (Asd Moreno Di Biase); Colombo Chiara (Team Equa); Colombo Fabio (Team Equa); Cretti Claudia ( G.S. Fiamme Azzurre); Di Felice Francesco (Team Go Fast); Giorgio Danilo (A.S.D. Sangro Bike); Plebani Davide (G.S. Fiamme Oro); Pusateri Andrea (Travel & Service Cycling Team); Stacchiotti Riccardo (Asd Capitani Minuterie Metalliche)

Nello staff tecnico anche Alessio Marinoni e Vincenzo Bonavita (meccanici) e Gabriele Laviano (massaggiatore).

Il raduno si svolge all’Hotel Corallo, in Via Alcione 203 a Francavilla al Mare.