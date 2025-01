L'ORTONA CON UNA GARA MONUMENTALE TRAVOLGE IL LAURETUM

La gara di recupero di oggi del solo secondo tempo in quanto domenica scorsa la gara e' andata avanti per solo il primo tempo per infortunio dell'arbitro che ha sospeso la gara appunto al 45' e finita col risultato parziale di uno a zero in favore del Lauretum e' terminata oggi con una vittoria schiacciante dei padroni di casa col risultato di 3-1 considerando anche il primo tempo di domenica scorsa .

Una partita dominata in modo schiacciante in tutti i settori , una difesa arcigna e compatta , un centrocampo straripante che ha letteralmente cancellato quello avversario e per finire un attacco con tre arieti che ha fatto girare la testa alla difesa avversaria per tutti i 45' giocati .

Onestamente nessuno avrebbe immaginato che l'Ortona con un solo tempo a disposizione riuscisse a ribaltare il risultato che lo vedeva soccombente per 1-0 invece la squadra di Colussi ha disputato un tempo meraviglioso , brioso , arrembante , straripante che ha annichilito il Lauretum che si presentava con i favori del pronostico vista anche la posizione in classifica che la vede assolutamente in grado per il passaggio di categoria .

Lo spezzone di gara visto oggi ha riscaldato e rincuorato gli infreddoliti spettatori che mai avrebbero pensato di assistere forse alla migliore prestazione stagionale dei gialloverdi .

Mister Colussi ha messo in campo una squadra nettamente offensiva con tre arieti per cercare di aggredire da subito l'avversario e ribaltare il risultato del primo tempo disputato domenica scorsa . Poteva sembrare una mossa audace ma il trio offensivo ha ripagato appieno la scelta del proprio allenatore ed ha letteralmente messo scacco alla difesa avversaria che e' sempre stata in balia della loro tecnica e veemenza agonistica . Gli Ortonesi hanno segnato tre reti ma altrettanti sono stati mancati per un soffio e hanno concesso al Lauretum un solo tiro pericolosissimo all'ex Ligocki che su punizione ha colpito il palo .

Gia' dai primi minuti l'Ortona ha pressato in modo continuo ed efficacie e al 12' e' passato in vantaggio con Paravati che non si e' fatto pregare dal portiere avversario che gentilmente gli ha regalato la palla per un tapin semplice semplice , una “ papera ” madornale .

La storia della gara racconta un pressing continuo ed asfissiante ed al 23' c'è stato il raddoppio di Bernabeo con un tiro perentorio ed imparabile . La doppietta dello stesso Barnabeo su splendido servizio di Pompilio al 35' poneva fine all'esito della gara sul 3 -1 considerando tutti e due i tempi disputati di cui il primo domenica scorsa .

Formazione Ortona

1-De Deo v. 6 spettatore non pagante , un paio di uscite in presa alta non proprio ortodosse .

2-Del Greco v. 7 impeccabile in fase difensiva , peccato per il gol mancato che lo avrebbe portato nell'olimpo .

3-Giancristofaro v. 7 non fa toccare palla all'avversario , bravo e essenziale .

4-Nevray v. 7 un diciannovenne disciplinato nel gioco , volitivo , buona la sua gara .

5-Di Castelnuovo v. 7.5 il più giovane della nidiata , personalità , tecnica , fisicità ottima , sicuro .

6-Caporale v. 7 un difensore di sicuro affidamento e che fa da chioccia ai giovani difensori , riesce a tenerli calmi e concentrati .

7-Bernabeo v. 8 inafferrabile , in palla , grande concentrazione ed impegno , una doppietta che lo ripaga del lavoro che sta svolgendo per tornare quello che era prima .

8-Petrone v. 7,5 non sbaglia una palla , sta dove va il gioco , sempre vigile e reattivo , dal suo piede un bellissimo lancio per Pompilio che ha messo in area dove si e' avventato Bernabeo per il terzo goals della serata .

9-Pompilio v. 7 quando gioca si vede eccome , conosce il mestiere dell'attaccante , schizza sempre i palloni di testa che gli provengono mettendo in condizione i compagni di approfittarne . Bello il suo assist per Bernabeo , non dispiacerebbe riavere i “ gemelli del gol ” .

10-Schiedi v. 7.5 presente in ogni dove , non si e' mai fermato ed ha contribuito a rendere granitico il centrocampo .

11-Paravati v. 7 Comincia a segnare con una certa continuità , oggi non si e' fatto pregare a mettere in rete un delizioso regalo del portiere avversario , non bisogna mai rifiutare le cortesie degli avversari .

Allenatore Colussi Roberto v. 8 mette in campo una squadra molto offensiva per ribaltare in un tempo solo la gara , lo fa con coraggio ed evidentemente con raziocinio visto lo splendido risultato ottenuto . Comunque segnalo che se una compagine riesce ad entrare in campo con lo spirito giusto diventa facile giocare al meglio , questo secondo me e' merito del manico che sa farsi ascoltare .

Amerigo Gizzi