La banda Edmonton Police Service Pipes and Drums a Ortona

Sabato 14 ottobre alle 18, la banda Edmonton Police Service Pipes and Drums muoverà da Santa Maria di Costantinopoli e passando per Corso Vittorio Emanuele arriverà in Piazza degli Eroi Canadesi.

La banda è in Italia per un tuor in onore delle migliaia di uomini e donne canadesi che combatterono e morirono nella campagna d’Italia dal 1943 al 1945.

Per celebrare l’importante ruolo svolto dalla città di Edmonton nella liberazione dell’Italia, la Banda delle cornamuse e tamburi del Servizio di Polizia di Edmonton suonerà in varie località, rendendo particolare omaggio ai tre canadesi insigniti della Victoria Cross:

Paul Triquet (Ortona – Casa Berardi);

Ernest ‘Smokey’ Smith (Cesena – Fiume Savio);

John Mahoney (Roccasecca – Fiume Melfa).



La banda venuta per incontrare i cittadini di Ortona, Cesena, Cesenatico, San Pietro Avellana, San Vito Chietino, Roccasecca e Pofi, suonerà anche nei cimiteri di guerra del Commonwealth: Moro River, Coriano, Cassino, Roma e nell’Abbazia di Montecassino.



L’Associazione Culturale Crossroads di Ortona, organizzatrice del tour, invita il pubblico a unirsi agli EPS Pipes and Drums in tutti gli eventi.



Queste le date del tour in italia:

a Cesena 12-10-23

a San Pietro Avellana 13.10.23

a San Vito Chietino 14.10.23

a Ortona on 14-15.10.23

a Roccasecca on 16-10-23

a Cassino on 17-10-23

a Roma on 18-10-23

Sempre di mattina ad esclusione del 14.10.23 per la sfilata pomeridiana ad Ortona e 17-10-23 a Pofi.

Domenica 15 ottobre, 18 poliziotti-musicisti della Banda presenzieranno alla Terza edizione dell’Ortona Challenge, di corsa nella storia: 4 come podisti , mentre altri 14 suoneranno , nei pressi di Palazzo Farnese , per tutta la durata della gara.