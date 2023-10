Terza edizione dell’Ortona Challenge, di corsa nella storia - Domenica 15 ottobre 2023

Sabato 7 ottobre ,nella Sala della Musica di Palazzo Corvo a Ortona , è stato presentato il programma dell' “ Ortona Challenge, di corsa nella storia una gara podistica e molto altro ” .

“Commemorando l’80° anniversario dell’inizio della Campagna d’Italia nel 1943, ed il ruolo decisivo dell’esercito canadese nella liberazione della città d’Ortona, la manifestazione organizzata da Crossroads Onlus e da Ortona for Runners, è una fusione di storia, sport, cultura e tradizione ” hanno sottolineano gli organizzatori ".

Oltre alla gara podistica competitiva di 9 km composta di tre giri del centro storico della città abruzzese, Ortona Challenge comprende anche la passeggiata amatoriale, e l’iscrizione è aperta a tutte le età e tutte le preparazioni. “ Sono benvenuti bimbi in passeggino con genitori a seguito, come pure animali di affezione ” . I primi classificati uomo e donna porteranno a casa biglietti aerei per il Canada offerti da Air Canada.

Il presidente dell'Associazione Crossroads, Angela Arnone, nel ringraziare il Colonnello della Nebbia il “ fautore dell'idea della gara ” , che con l'impegno degli organizzatori è ora diventata una gara “ internazionale, storico culturale, sportiva e inclusiva ”, ha invitato anche a venire ad ascoltare la banda di cornamuse della Polizia di Edmonton. Nell'occasione ha ricordando il Patto di Amicizia di Ortona con la città di Edmonton siglato in occasione del 70° anniversario della Battaglia di Ortona annunciando che 18 poliziotti-musicisti presenzieranno alla gara: 4 come podisti , mentre altri 14 suoneranno , nei pressi di Palazzo , per tutta la durata della gara.

"Questo è il secondo appuntamento del programma allestito dall'amministrazione comunale di Ortona per l'80° della battaglia di Ortona "- ha ricordato il Sindaco di Ortona , Leo Castiglione; questo evento “ vuole dimostrare che anche attraverso lo sport si può investire sulla memoria ”

Il presidente Asd Ortona for Runners, Giuseppe Donia, ha illustrato i dettagli della sportiva dell'evento : “ ritrovo alle ore 8 in Piazza San Tommaso per la gara ragazzi, la gara competitiva , la passeggiata e la non competitiva ”

Questo il programma e i dettagli per l'iscrizione :

Questo il percorso :

Il vice presidente dell’Asd Ortona for Runners, Davide Menga, ha ricordato gli sponsor augurando che " nei prossimi anni, questo evento, diventi ancora più grande ”

“ La cosa bella di quest'evento ” ha sottolineato l'assessore allo sport del Comune di Ortona, Paolo Cieri, è che unisce “ bambini e adulti, in una gara sia competitiva che non competitiva ”

L’esponente della famiglia Berardi, Guido Berardi, nel ricordare come Casa Berardi sia stata il teatro di un'importante pagina della battaglia di Ortona ha illustrato una proposta per “ mettere in risalto le bellezza del nostro territorio al di fuori della cinta urbana “, nel dettaglio: ” organizzare una gara campestre che possa toccare i punti più importanti della battaglia “

” un sogno da realizzare per valorizzare tutto il nostro territorio “; ” bellissima idea " come sottolineato dal sindaco Castiglione

Il vice presidente dell’associazione Crossroads, Remo Di Martino, ha ricordato, con orgoglio, quando “ 20 anni fa si è deciso di cambiare l'approccio con il canadesi, che venivano a visitare il cimitero canadese, affinchè venissero anche in citta , dando così il via ad una serie di iniziative, come il Museo della Battaglia e le altre iniziative, che portano a quello che oggi si celebra ” e ha anticipato che ci sarà anche uno sportivo particolare: il novantenne prof. Tommaso Caraceni, che a 10 ha vissuto direttamente la Battaglia di Ortona .

L' Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg , ha fatto pervenire, prima dell'inizio della presentazione, un video messaggio, divulgato, per problemi tecnici, dopo la presentazione

Ha ringraziato il Comune di Ortona e “ i partner istituzionali e privati che hanno reso possibile questo evento ” uno momento che “ ci unisce nel ricordo di aspri e coraggiosi combattimenti ” , manifestazione “ fondamentale per aumentare i principi di amicizia, solidarietà, democrazia e diritti” e ricordato come è importante “ ricordare il passato e impegnarci insieme per un futuro migliore ”

Per chi non corre, durante l'evento, ci saranno gli sbandieratori e musici “ I Farnese ”

e la Banda Edmonton Police Service Pipes and Drums.

La banda si esibirà anche sabato 14 ottobre, alle 18, partendo da Santa Maria di Costantinopoli e passando per Corso Vittorio Emanuele arriverà in Piazza degli Eroi Canadesi

Appuntamento quindi a domenica 15 ottobre .

====

