Giampaolo Grippa è il nuovo Direttore amministrativo della Asl Lanciano Vasto Chieti

Arriva dall’Azienda Sanitaria di Lodi il nuovo Direttore amministrativo della Asl Lanciano Vasto Chieti.

E’ Giampaolo Grippa, nominato con delibera del Direttore generale Thomas Schael.

Di formazione giuridica, con indirizzo internazionale, Grippa si è poi concentrato su studi economici, fino a conseguire l'abilitazione come dottore commercialista e revisore dei conti.

Il curriculum racconta una intensa carriera, sempre all’interno di istituzioni “core” per la salute: Componente del Nucleo Valutazione e verifica investimenti pubblici presso il Ministero della Salute; all’Agenas per cinque anni nei sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance delle Regioni; all’ Istituto Superiore di Sanità come membro del gruppo di Studio Nazionale per la valutazione economica dei servizi di Telemedicina; in Regione Lazio come Direttore generale della programmazione sanitaria regionale dal 2009 al 2010 e nei 3 anni precedenti come Responsabile “Cabina di Regia per l’attuazione del Piano di rientro del deficit sanitario; per la Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare della Commissione Europea, settore prodotti medici e innovazione, ha curato la pubblicazione “Tools and methodologies to assess the efficiency of health care services”; presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stato Direttore del progetto per la realizzazione e gestione del Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo dal 2010 al 2015.

“Nei prossimi mesi dovremo concentrarci molto sulla realizzazione di nuovi ospedali e case di comunità - precisa Schael - e competenze ed esperienza di Grippa, anche in materia di edilizia sanitaria, saranno preziose per la nostra Azienda. Colgo l’occasione per esprimere stima e gratitudine a Manuela Loffredo per aver garantito in questi mesi la continuità dell’azione amministrativa nel ruolo di Direttore amministrativo facente funzioni. Ha messo in campo professionalità e dedizione al lavoro, che hanno dato stabilità al sistema anche in situazioni complesse”.

Grippa prenderà servizio nel giro di qualche settimana.