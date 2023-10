LA TOMBESI INIZIA DA ROMA

Parte sabato a Roma il nuovo campionato di A2 della Tombesi, inserita nel girone C. Sul campo dello Sporting Hornets, una delle squadre più quotate del campionato, mister Morena deve già fare i conti con la prima assenza stagionale, lo squalificato Iervolino. Tra i convocati, anche il capitano, Dario Dell'Oso, alla sua sesta stagione in maglia Tombesi:

«Ci aspetta una partita con tantissime incognite, come è normale che sia alla prima di campionato. Non conosciamo molto i nostri avversari, pur sapendo in generale del loro valore, ma a dire il vero non conosciamo ancora bene nemmeno noi stessi e le nostre potenzialità. Credo che avremo bisogno ancora di un po' di tempo, per permettere ai ragazzi nuovi di prendere fiducia e di inserirsi nel gruppo, ma possiamo farlo solo giocando e acquisenso esperienza. L'assenza di Michele Iervolino si farà sentire, dovremo giocare con la testa, mantenendo sempre alta la concentrazione e capendo i momenti della partita. Io seguirò la partita dalla panchina, perché in porta ci sarà un compagno con il quale non avevo mai lavorato prima, Francesco Mambella, e che credo abbia proprio nella testa il suo vero punto di forza. È uno di quei giocatori "vecchio stile" che piacciono a me, quelli che lavorano divertendosi e si divertono lavorando: con lui siamo in ottime mani. Quanto a me, non sarei rimasto se non avessi ancora l'entusiasmo del ragazzino: con il passare degli anni e l'aumento degli impegni lavorativi è sempre più dura, non lo nascondo, ma sono convinto di essere in un buon gruppo. Ce la giocheremo, col coltello tra i denti, come impone lo spirito Tombesi».